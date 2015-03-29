博鳌论坛：中国还是常规货币政策，必须警惕通缩风险--央行行长

路透北京3月29日 - 中国人民银行行长周小川周日表示，中国的货币政策还是常规的货币政策，还是要依赖一系列的包括物价机制、定量的政策工具结合在一起，用一些常规的货币政策的方法来实施货币政策。但中国必须警惕通货紧缩风险。

他在2015博鳌亚洲论坛上称，下一步中国会非常谨慎地关注和追踪全球经济走势，包括通货膨胀在下降，大宗商品价格在下跌，中国经济增长也在有所放缓。

“中国的通货膨胀也是在下降，因此我们必须要谨慎、警惕看一下通货膨胀趋势是不是会继续持续下去，是不是会出现这种通货紧缩的情况。”他称。

中国2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降4.8%，连续36个月为负且跌幅扩大，创下2009年10月来新低。

周小川提到，中国的货币政策将根据自己的经济情况进行判断，包括根据结构调整、经济进入新常态的状态来进行判断。而不是说国际上别的国家怎么做，中国就感到有压力。

“经济形势总是不断变化的，在国际形势下，特别是触及商品的情况下。如果说通货膨胀继续向下走，经济如果仍旧不景气的话，货币政策当然主要还是根据国内经济来进行判断，仍旧有余地。”周小川称。

他进一步解释，这个余地不一定需要采用数量宽松，因为中国既有价格方面的调整余地，也有数量方面调整的余地。中国的利率并不是在零下界的区间里面，所以可以综合运用手段来调节经济。

周小川提到，中国央行最近也实施了一系列的定量和物价的机制，以及政策工具来为市场注入流动性，但政策效果也就是资源分配的效果需要一定时间才能实现。

他表示，一方面中国鼓励一些新兴企业，尤其是互联网的创业企业、高科技行业的发展，现在很多企业都非常期盼着在资本市场上实现融资，尤其是中小企业。

但同时老的行业、传统产业依然还是占据银行借款很大一部分，以及资本市场非常大融资的比例。因此要逐步地让这些企业从资本市场和银行体系当中不要占据过多的资源，这都要经历一个时期。

另一方面要支持中国经济的结构性调整，但是有一些传统行业可能会出很大麻烦和难题。需要允许这些行业平稳地做一些自身的调整，有一些行业甚至要从市场上退出。

**中国有实施非常规货币政策的经验**

周小川指出，在金融危机时期，美国、日本、欧元区都是开始使用非常规货币政策的时候，中国也做出了很大的努力来度过全球金融危机。但是中国的局势是跟美国、日本欧元区是很不一样的。中国虽然也有一些实施非常规货币政策的经验，但太多程度上并不是使用一个非常规的货币政策。

他提到，为应对金融危机，中国货币政策更多使用量化、定量的对冲来实现市场的稳定性。并通过实施一系列改革，包括外汇改革、汇率制度的改革，贸易投资的放开，进一步减少经常账户的顺差。顺差占GDP的比重由此前的10%降到2%。

同时在2008年年底到一直持续到2010年初，中国实施了经济刺激政策，那时货币政策连同财政政策一起来实施这种扩张型的效果。

“当然经济刺激的量还是非常庞大的，所以从量来讲是有点非常规的。但是这个概念并不是非常规的...现在中国已经经历了这两种非常规的货币政策的阶段，我觉得中国的货币政策还是属于常规的货币政策。”周小川解释称。

他指出，中国从常规的货币政策回到了正常的货币政策，但是常态已经不是过去的常态了，而是新常态了。中国在逐步实现利率自由化，并改革了金融市场。