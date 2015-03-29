《综述》希腊提交改革清单，总理称不会和欧洲撕破脸

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透雅典3月28日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周六表示，他不会和欧洲撕破脸，之前希腊向其金主提交了一份改革清单，以获得亟需的资金。
齐普拉斯领导的左翼政府2月同意一项延长纾困融资协议，尽管援助已冻结，但现在必须就一套改革举措达成一致，以避免破产。这份改革计划周五已经提交给欧盟-国际货币基金组织(IMF)债权人。
熟悉希腊财政状况的消息人士周二对路透表示，若不能获得新贷款，希腊将于4月20日资金告罄。
“流动性问题肯定不利形势，但我认为一旦我们就改革达成协议，这个问题立即会得以解决，”齐普拉斯周日接受Real News报纸专访时表示。
在问及有关政府处理腐败问题的举措后，齐普拉斯还被问及是要和欧洲伙伴国撕破脸、还是要和伙伴国找出解决方案。
“我的看法一直没变：消除腐败，与欧洲达成一致解决方案，”他回答道。
此前齐普拉斯内阁成员中立场最为左倾的能源部长Panagiotis Lafazanis抨击道，“德国化的欧盟...一周又一周地勒紧希腊经济的枷锁。”
希腊称改革将使2015年国家收入增加30亿欧元(33亿美元)，部分通过解决逃税来实现，但其将反对任何新的“会带来衰退的举措”，比如进一步降低薪资或养老金。
与欧盟和IMF债权人的讨论周末将继续，“还有很多工作要做”，消息人士对半官方新闻机构Athens News Agency表示。
随着协商开始，希腊财长瓦鲁法基斯对周日Vima报纸表示，改革不会包括提高增值税，但会调整收税方式。希腊海岛增值税偏低，因此一直担心上调增值税。
瓦鲁法基斯成为外界猜测的焦点，因之前德国画报报导称，希腊政府一位消息人士表示，他辞职只是时间问题。但齐普拉斯表示，瓦鲁法基斯是“政府的核心人物之一”。
**中国和俄罗斯**
在希腊极力筹资之际，希腊副总理德拉加萨基斯对中国官媒新华社表示，希腊将在几周内出售比雷埃夫斯港口的多数股权，立场较此前出现反转。
希腊官员在访问中国期间，德拉加萨基斯暗示，中国中远集团成为希腊67%政府持股的有利竞争者。
随着希腊寻求填补国家资金缺口，俄罗斯驻希腊大使对Kathimerini报表示，如果希腊提出贷款请求，俄罗斯将予以考虑。
齐普拉斯将在4月8日到访莫斯科，与俄罗斯总理普京会晤，但希腊政府强调其无意寻求从俄罗斯取得融资。
周六，希腊能源部称，能源部长Lafazanis周一将与罗斯能源部长诺瓦克和Gazprom执行长Alexei Miller在莫斯科举行会谈。一周后齐普拉斯将抵达莫斯科。(完)
(编译 李爽 审校 张明钧)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”