背景资料：亚投行意向创始成员国及申请国动态一览表

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京3月29日 - 中国财政部周日称，澳大利亚和丹麦正式宣布申 请作为意向创始成员国加入亚洲基础设施投资银行（亚投行AIIB），并已 向中方提交了书面确认函。 欧洲国家卢森堡、英国和瑞士近日正式成为亚投行意向创始成员国。 截至目前，亚投行意向创始成员国达30个。 目前亚投行创始成员国及申请国动态如下： 国家 所属地域 成员/申请状态 中国 东亚 意向创始国 蒙古 东亚 意向创始国 韩国 东亚 书面确认申请 小计：3 印度尼西亚 东南亚 意向创始国 马来西亚 东南亚 意向创始国 新加坡 东南亚 意向创始国 泰国 东南亚 意向创始国 越南 东南亚 意向创始国 文莱 东南亚 意向创始国 菲律宾 东南亚 意向创始国 缅甸 东南亚 意向创始国 柬埔寨 东南亚 意向创始国 老挝 东南亚 意向创始国 小计：10 沙特阿拉伯 中东 意向创始国 科威特 中东 意向创始国 约旦 中东 意向创始国 阿曼 中东 意向创始国 卡塔尔 中东 意向创始国 小计：5 澳大利亚 大洋洲 书面确认申请 新西兰 大洋洲 意向创始国 小计：2 印度 南亚 意向创始国 巴基斯坦 南亚 意向创始国 孟加拉国 南亚 意向创始国 尼泊尔 南亚 意向创始国 斯里兰卡 南亚 意向创始国 马尔代夫 南亚 意向创始国 小计：6 英国 欧洲 意向创始国 德国 欧洲 书面确认申请 法国 欧洲 书面确认申请 意大利 欧洲 书面确认申请 瑞士 欧洲 意向创始国 荷兰 欧洲 书面确认申请 奥地利 欧洲 书面确认申请 丹麦 欧洲 书面确认申请 卢森堡 欧洲 意向创始国 小计：9 俄罗斯 欧亚 宣布提出申请 土耳其 欧亚 书面确认申请 格鲁吉亚 欧洲 书面确认申请 哈萨克斯坦 中亚 意向创始国 乌兹别克斯 中亚 意向创始国 坦 塔吉克斯坦 中亚 意向创始国 小计：6 巴西 南美洲 书面确认申请 小计：1 总计：42 （完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”