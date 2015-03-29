《综述》美国第四季经济成长减缓，企业获利下降

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
* 第四季GDP终值环比年率成长2.2%，持平于前值
* 消费者支出速度创2006年第一季以来最快
* 第四季企业获利锐降
* 2014年获利下降8.3%，为2008年以来最大降幅
路透华盛顿3月27日 - 美国第四季经济成长降温，一如此前估计的情况，且美元强劲冲击企业税后获利。美元上涨或会损及未来企业支出。
商务部周五公布，第四季国内生产总值(GDP)终值环比年率成长2.2%，与政府上月公布的估值一致。
企业库存和设备投资速度放慢，但消费者支出强劲限制其他活动速度减缓的影响。第三季经济环比年率成长5%。
上季企业税后利润下降1.6%，第三季为上升4.7%。企业在美国以外的业务获利下降8.8%，为2007-09年经济衰退以来最大降幅。
“获利增长放缓，可能意味着未来数月投资减速，”渣打驻纽约分析师Thomas Costerg表示。
科技巨头国际商业机器(IBM)公司 、半导体厂商英特尔 、工业综合企业霍尼韦尔(Honeywell) 和全球最大的家用品厂商宝洁(宝硷,P&G) 等跨国企业警告称，美元涨势今年将冲击其获利。
美元兑主要贸易伙伴国货币在6-12月期间涨7.8%。
2014年全年，企业税后获利下降8,3%，创2008年最大年度降幅。
分析师原本预期，第四季GDP增速将上修至2.4%，企业税后获利增长1%。
美股略微上扬，因投资人押注疲弱经济承长数据将使美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息时点延后至2015年稍晚；美元指数小跌，美国公债价格上扬。
**美元涨势**
另一份报告显示，3月消费者信心下滑，再度表明经济扩张势头在第一季持续转为温吞。
密歇根大学3月消费者信心指数降至93，低于2月的95.4。
美元涨势强劲、亚欧经济疲态持续，美国冬季严寒天气以及美国西海岸繁忙的港口之前发生劳资纠纷，这些因素在今年前两个月拖累经济活动。
随着温度上升，有迹象显示经济活动有些也有些升温。但美元可能给国内制造商带来挑战。第一季经济成长预估区间介于0.9-1.4%之间。
“各界期待2015年GDP成长率达3%，但美元涨势和能源价格下跌可能产生严重拖累，使得今年经济成长又落在2.5%左右，”纽约FTN Financial分析师Jay Morelock表示。
企业在第四季累积了价值800亿美元的库存，低于上月政府估计的884亿美元。
因此，第四季库存对GDP成长构成0.1个百分点的拖累。此前估计补充库存提振经济产出增长0.1个百分点。
但补充库存速度疲弱消除了库存过剩的风险，让企业有增加商品订单的空间，这应有助于刺激制造业。
企业设备投资修正为增长0.6%，前值为增长0.9%，可能反映美元强势和原油价格下跌的影响。这两个因素导致钻探开采活动下降。
但消费者支出第四季增长4.4%，高于前值的增长4.2%，也是20006年第一季以来最快增速。消费者支出占美国经济活动的三分之二以上。
但第一季初消费者支出不振，因严寒和雪天让消费者难以外出购物。家庭也似乎选择把油价下跌节省的开支大部分储蓄起来。
尽管全球需求减缓，但出口增长上修。不过由于消费者支出如此强劲，进口超过此前估计，导致贸易逆差拖累GDP成长。
贸易拖累GDP增幅缩小为1.03个百分点，前值为1.15个百分点。
浏览美国第四季GDP图表，请点选 link.reuters.com/guw34t
(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
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