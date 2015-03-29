中国经济：一季度增速可能跌破7%，稳健货币很难守住--央行政策委员

路透北京3月29日 - 中国央行货币政策委员会委员陈雨露在“中国宏观经济论坛”上表示，价格和先行指标均表明中国经济一季度“破7”的可能性很大，要高度关注通缩；货币政策和财政政策均面临较大压力，真正的稳健很难守住。

他周日并在论坛间隙接受路透采访时指出，经济增长和人民币汇率均在可控区间，目前还看不到会进一步放开汇率的浮动区间。

“现在来看一季度‘破7’的压力的确还是很大的，非常大，不光从价格层面，CPI、PPI、GDP平减指数，都能看到，现在下行压力很大，实际上实际有效需求不足带来的压力已经超过了结构性因素带来的压力，要高度关注通货紧缩。”他说。

另外从先行指标来看，陈雨露认为，PMI、外贸出口先导指数、经济学家信心指数、企业家信心指数、银行家信心指数等五大指数先行指标亦说明，一季度破7的可能性不小。

“这些先行指标经过三个月、六个月后的传导，就能充分的表现出来。”他说，“新常态下整个宏观政策的组合，积极的财政政策、稳健的货币政策和托底的社会政策，这三个组合现在在政策层面均面临比较大的压力。”

中国2014年经济增长率为7.4%。政府预期今年经济增长7%左右。 中国2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降4.8%。

尽管中国央行行长周小川表态当前货币政策为“常规货币政策”，陈雨露则认为目前的货币政策执行实际上是新常态下的非常规货币政策。

“所谓非常规，也就是大家都知道，现在整个国民经济中的流动性是充裕的，但是还不得不不断的放松，真正的稳健很难守得住。”他解释称。

周小川周日在博鳌论坛上表示，中国的货币政策还是常规的货币政策，还是要依赖一系列的包括物价机制、定量的政策工具结合在一起，用一些常规的货币政策的方法来实施货币政策。但中国必须警惕通货紧缩风险。

今年前两个月，无论工业、投资增速还是汇丰PMI均创数月低点，经济仍然延续去年以来的下行趋势。在下行压力不断加大的情况下，市场预期央行可能会再度降准降息。

不过对此陈雨露对路透表示，货币政策仍然会保持松紧适度。“（经济增长和汇率）两个都在可控区间内，都在平衡区间里，不用太紧张。”他说。

关于人民币汇率从去年四季度到今年初的一轮贬值，陈雨露称，这轮人民币汇率贬值，美元走强和国内货币宽松两个因素都有影响，央行也是想让人民币浮动弹性大一点，进而放开浮动区间。

不过他同时坦言目前还看不到会进一步放开人民币汇率的日内浮动区间。

美元兑人民币在美国加息预期的引领下，自去年底到今年初走出了一波上行趋势。但上周美联储发表立场温和的政策声明后，美元年初以来的欢快升势戛然而止，市场对美联储升息前景的预期下降。