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亚洲 | 2015年 3月 29日 星期日 15:08 BJT

韩国数据：2月百货公司销售同比虽创去年8月来最大增幅，但低于初值

路透首尔3月29日 - 韩国政府周日公布修正数据显示，大型百货公司2月销售同比增长幅度虽然创下六个月来最高，但不及初值强劲。

产业通商资源部数据显示，现代百货 、乐天购物 、新世界 等业者经营的百货公司2月营收修正后合计较上年同期成长6.6%。

这创下去年8月以来最大同比增幅，但不如产业通商资源部3月10日公布的初估值。

虽然2月数据与1月的下滑11.0%相较呈现大幅反转，但韩国每年前两个月经济指标往往会受到农历新年影响而呈现大幅波动。

产业资源部数据同时显示，韩国前三大折扣商店2月营收修正后较上年同期成长24.5%，低于此前公布的初值30.5%。(完)

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