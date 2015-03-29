韩国数据：2月百货公司销售同比虽创去年8月来最大增幅，但低于初值

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透首尔3月29日 - 韩国政府周日公布修正数据显示，大型百货公司2月销售同比增长幅度虽然创下六个月来最高，但不及初值强劲。
产业通商资源部数据显示，现代百货 、乐天购物 、新世界 等业者经营的百货公司2月营收修正后合计较上年同期成长6.6%。
这创下去年8月以来最大同比增幅，但不如产业通商资源部3月10日公布的初估值。
虽然2月数据与1月的下滑11.0%相较呈现大幅反转，但韩国每年前两个月经济指标往往会受到农历新年影响而呈现大幅波动。
产业资源部数据同时显示，韩国前三大折扣商店2月营收修正后较上年同期成长24.5%，低于此前公布的初值30.5%。(完)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”