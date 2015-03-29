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亚洲 | 2015年 3月 29日 星期日 15:09 BJT

标题新闻：德国奔驰与日产汽车洽谈合作开发皮卡，计画2020年推出，瞄准欧洲拉美市场--WSJ

注：WSJ为华尔街日报的缩写
    
    以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本
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