企业并购：消息称英特尔协商收购芯片商Altera，或成其史上最大手笔

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
3月27日 - 据知情消息人士，英特尔 正在协商收购芯片厂商Altera ，交易作价可能超过100亿美元，若交易成功，将成为英特尔史上规模最大的一笔收购，也是半导体行业迅速整并进程中的最新并购案例。
在个人电脑行业后劲乏力之际，收购Altera将凸显英特尔首席执行官克兰尼克(Brian Krzanich)进军新市场的决心。Altera生产可编程芯片，广泛用于移动通讯基地台、军事和其他工业应用中。
尽管英特尔主导个人电脑芯片市场，但近年来随着智能手机愈发普及，该公司为此所作出的调整慢于同业对手。
本月稍早，英特尔将第一季营收预估调降近10亿美元，至128亿美元加减3亿美元，因小企业推迟升级个人电脑。
在华尔街日报率先报导双方协商后，Altera股价大涨约28%，周五在Nasdaq收报每股44.39美元。英特尔股价也在该消息激励下上涨6.4%至32美元。Altera主要对手Xilinx 收高6%。
“表面上看，Altera是少数几家比英特尔毛利润率高的公司之一，且约有三分之二的营收来自通信、无线、军事/航空领域，正好符合英特尔在电脑市场以外分散营收来源的要求，”Cowen & Co分析师Timothy Arcuri在给客户的报告中称。
英特尔拒绝就该报导发表评论。Altera发言人也拒绝评论。
若能收购Altera，将轻松超过英特尔此前的最大手笔，即2011年以77亿美元收购安全软件厂商McAfee。按Altera周四收盘价计算，该公司价值在104亿美元，按周五收盘后价格计算价值超过130亿美元。
对英特尔来说，Altera的价值在于其可编程芯片，这类芯片在数据中心的应用愈发广泛。
英特尔自2013年为较小公司代工生产芯片，这是英特尔的一个重大转变。英特尔通常都不愿分享其前沿科技。
NXP Semiconductors 本月稍早宣布以120亿美元收购Freescale Semiconductor 后，外界就预料芯片行业将迎来一些并购交易。
汤森路透数据显示，全球去年半导体行业并购交易达到310亿美元，为2011年以来最高。在截至3月2日的12个月，全球达成了472笔芯片并购交易，高于前一年的383笔。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%