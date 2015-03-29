航空产业：失事德翼班机副驾驶是精神病患，规划惊天动地行动--报载

路透柏林3月29日 - 一德国报纸周六指出，疑似故意让德翼(Germanwing)班机坠毁的副驾驶先前曾向他女友表示，他正计画做出一个惊天动地之举，好让“所有人都知道我的名字。”德翼班机坠毁造成150人丧生。

德国画报(Bild)刊登一则专访，主角自称是曾与上述班机副驾驶Andreas Lubitz于2014年交往的一名女性；法国检方认为Lubitz周二把他自己独自关在德翼 旗下空中客车(空中巴士/Airbus) 飞机当中，并驾驶飞机去撞山，导致机上乘客全数身亡。

“当我听到这起空难，我想到一句话...他曾说：‘有一天我要做一件改变这个体制的事情，之后所有人都会知道且记住我的名字，”这名女性说道，她的职业是空服员，报导中给她起的化名是Maria W.。

“那时我不知道他说的是什么意思，但现在显而易见了。”她说道。“他这么做是意识到，因为他在健康上的问题，他到汉莎航空服务、以飞机正驾驶做为职业、以及做为长程航线正驾驶等等远大梦想都几乎不可能实现了。”

“他从不多谈他的病况，他只说过他当时正在治疗精神方面疾病，”她向该报表示，她补充称，分手是因为对他感到害怕。

“他会在讲话的时候突然发神经，对我大吼大叫，”她回忆道。“在夜里他会因为做噩梦而醒过来，口中大喊‘要坠机了’。他可能很会掩藏内心的想法。”

这名女性还向画报表示，“我们总是讨论很多有关工作的事，然后他就会完全变了一个人。他对我们的工作条件感到沮丧，钱太少、合约朝不保夕、压力太大等等。”

一名汉莎航空发言人拒绝置评。汉莎航空及其低成本航空公司德翼周六在德国及法国各主要报纸刊登整版广告，“表达深切哀悼”。