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亚洲 | 2015年 3月 29日 星期日 16:02 BJT

标题新闻：中国财政部称，丹麦致函中国以宣布其申请成为亚投行创始会员的意向

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)

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