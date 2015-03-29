企业并购：中国化工董事长称，希望倍耐力可以在意大利重新上市

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京3月29日 - 中国化工集团公司董事长任建新周日表示，本月稍早该公司同意收购全球第五大轮胎制造商倍耐力 之后，他希望倍耐力能够在意大利证交所重新上市。
任建新同时警告称，若对倍耐力提出竞购，则将伤害倍耐力的股东以其长期策略。中国化工已经同意通过73亿欧元的复杂架构交易成为倍耐力的主要股东，使得这个意大利历史悠久家喻户晓品牌纳入中国人囊中。
任建新向记者表示，担心低成本流动资金可能会造成盲目的竞争，而竞购倍耐力将会让倍耐力投资人及公司长期策略受创。
倍耐力执行长Marco Tronchetti Provera周四向路透表示，该公司并未与其他业者讨论潜在竞购问题。
任建新表示，Tronchetti将担任接下来五年的执行长，接下来则将由他来选派继任者。不过Tronchetti在周四的访问中表示，若在五年任期结束前能找到合适的继任者，则他将会卸下此一职务。他同时表示，倍耐力可能在四年内重新上市，但不一定会在米兰挂牌。
任建新指出，他不希望见到倍耐力品牌受到中国化工投资的打击。
这项交易将让中国化工可以取得制造高阶轮胎的技术，以获取更大利润，同时也可以让倍耐力在全球最大汽车市场--中国进一步发力。(完) (编译 张明钧; 审校 李爽)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”