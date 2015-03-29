博鳌论坛：中国今年将对外汇管理条例做一次比较彻底的清理--央行行长

路透北京3月29日 - 中国人民银行行长周小川周日表示，今年有希望对外汇管理条例做一次比较彻底的清理。从新规则来讲，中国能够基本上实现资本项目的可兑换。

他在博鳌亚洲论坛上称，从1996年中国实现了经常项目可兑换以来，就一直在不断地改进外汇市场的管理规则，逐渐地减少过多的行政管制，然后逐渐走向资本项目可兑换。但中间有两个波折，一是亚洲金融风波，一是国际金融危机。 “出问题的时候大家忙着先处理危机，再就是有些问题借机会好好想想。经过这么多年以后，我们今年有希望对外汇管理条例，就是对中国外汇方面的法规，做一次比较彻底的清理。这样可以从新的规则上来讲，我们中国能够基本上实现资本项目的可兑换。”周小川称。

周小川一周前提出，今年将努力实现人民币资本项目可兑换，具体改革措施包括使境内境外的个人投资更加便利化，资本市场更加开放，并根据人民币变成自由使用货币的框架来审视和修改《外汇管理条例》。

对于资本项目可兑换后，资本是不是会有异常流动？周小川表示，“这确实是我们需要倍加小心的。但是，中国改革开放的大方向就是朝这个方向走的。”