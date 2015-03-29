博鳌论坛：中国希望10年后与一路一带沿线国年贸易额达2.5万亿美元

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透北京3月29日 - 中国国家主席习近平周日表示，中国提出丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路（一带一路）倡议，希望用10年左右的时间使中国同沿线国家的年贸易额突破2.5万亿美元。
中国政府网援引他在出席博鳌亚洲论坛年会的中外企业家代表座谈会上的讲话称，中国将越来越开放，中国利用外资的政策不会变，对外商投资企业合法权益的保障不会变，为各国企业在华投资兴业提供更好服务的方向不会变。
习近平指出，当前世界经济复苏的不稳定、不确定、不均衡性依然突出，亚洲经济总体保持较快增长，中国经济发展步入新常态，中外经济合作也在同步提升，意味着给世界各国及各国企业提供新的合作契机。
他指出，中国的市场机遇在扩大。中国在今后相当长时期仍然处于发展上升期，蕴含巨大内需。中国居民消费的拓展空间很大，提供安全优质产品和服务的企业会有良好发展前景。
中国的投资机遇在扩大。基础设施互联互通和新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会正在不断涌现，新兴产业、服务业、小微企业作用更加凸显，小型化、智能化、专业化生产的发展催生更多机遇。
中国国家发展改革委、外交部、商务部周六联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。明确“一带一路”沿线各国合作重点，其中基础设施互联互通是建设的优先领域，投资贸易合作是重点内容 。 (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”