《一周经济焦点》聚焦美国就业市场，美联储升息讨论料继续升温

周一公布的消费者和企业信心数据，应会表明欧元区经济正在稳步改善。

的确，鉴于低油价和弱势欧元正拉动消费和出口，已经有些人质疑欧洲央行是否将需要全额动用其1万亿(兆)欧元购债计划。

“如果不仅仅是欧元区经济活动升温，并且通胀也触底，那么就需要考虑欧洲央行是否会持续至2016年，”ING首席国际经济分析师Rob Carnell表示，“通胀率至关重要。我们可能需要几个月，但这也许是第一步。”

中国国家统计局周三将公布3月官方制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)，汇丰分别于周三和周五公布中国3月制造业PMI终值和服务业PMI，到时外界应能更明晰地从中判断中国经济的健康状况。

受新订单和就业分项指数下滑的拖累，汇丰3月中国制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下11个月最低 。这暗示中国经济活动疲弱，可能助长进一步放宽货币政策的呼声。(完)