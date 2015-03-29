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市场报道 | 2015年 3月 30日 星期一 07:01 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月30日至4月6日

汤森路透3月27日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：
    
    公布时间          业绩季度及公司名称                         代码
    ----------------------------------------------------------------------
    4月 1日    BMO    Q2 2015 孟山都(Monsanto)                  
    4月 2日    BMO    Q4 2015 Carmax Inc                        
    4月 2日    AMC    Q2 2015 美光(Micron Technology)           
    
    如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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