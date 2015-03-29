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市场报道 | 2015年 3月 30日 星期一 06:46 BJT

《美国重要政经日程》--3月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 2月个人所得、PCE物价指数

1400 - 2月成屋待完成销售指数

-- - 财政部标售13和26周期国库券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (整理 戴素萍 审校 王丽鑫)

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