《焦点》希腊与债权人继续谈判，其改革清单仍未成形

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
**时间不多了**
希腊在2月时同意延长其2,400亿欧元的国际纾困，但资金遭到冻结，直到敲定改革计划为止。
一位希腊官员表示，“讨论在良好的合作气氛下持续进行...我们同意必须起草合适的政策，该政策会将最低收入者的负担转移到最高收入者”。
希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)对一家报纸称，一旦达成协议后，希腊的流性问题将会立即得到解决，而他会设法不和欧洲撕破脸。
欧盟执委会副主席东布洛夫斯基在德国世界报(Die Welt)周一刊出的专访中表示，欧盟预计该改革清单将在本周伊始列出。
他说，“显然我们需要有些进展。我们已浪费太多时间在解决技术性问题上。”
德国基督教社会联盟(CSU)议会团体领袖Gerda Hasselfeldt也对德国世界报表示，他敦促希腊提出明确的改革计划，而不是选举语言和模糊的财政承诺。”
“希腊政府最近几周已经扼杀了太多的信任。现在终于必须履行并兑现对欧洲伙伴国的承诺了，”Hasselfeldt并称。(完) (编译 郑茵/秦德兴/戴素萍 审校 王丽鑫/郑茵/李爽)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”