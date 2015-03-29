《焦点》希腊与债权人继续谈判，其改革清单仍未成形

**时间不多了**

希腊在2月时同意延长其2,400亿欧元的国际纾困，但资金遭到冻结，直到敲定改革计划为止。

一位希腊官员表示，“讨论在良好的合作气氛下持续进行...我们同意必须起草合适的政策，该政策会将最低收入者的负担转移到最高收入者”。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)对一家报纸称，一旦达成协议后，希腊的流性问题将会立即得到解决，而他会设法不和欧洲撕破脸。

欧盟执委会副主席东布洛夫斯基在德国世界报(Die Welt)周一刊出的专访中表示，欧盟预计该改革清单将在本周伊始列出。

他说，“显然我们需要有些进展。我们已浪费太多时间在解决技术性问题上。”

德国基督教社会联盟(CSU)议会团体领袖Gerda Hasselfeldt也对德国世界报表示，他敦促希腊提出明确的改革计划，而不是选举语言和模糊的财政承诺。”

“希腊政府最近几周已经扼杀了太多的信任。现在终于必须履行并兑现对欧洲伙伴国的承诺了，”Hasselfeldt并称。(完) (编译 郑茵/秦德兴/戴素萍 审校 王丽鑫/郑茵/李爽)