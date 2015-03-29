日韩经济指标预测--3月30日-4月6日****

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月30日当周 3月29日(日) 2350 日本工业生产 2月初值 -1.8% +3.7% 一个月预估值 -- +0.2% 两个月预估值 -- -3.2% 3月30日(一) 2300 韩国工业生产(较前月) 2月 +0.4% -3.7% (较上年同期) -1.5% +1.8% 服务业产出(较前月) -- -0.4% 3月31日(二) 0130 日本加班工资 2月 -- +2.6% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- +27.5% 房屋开工(较上年同期) -7.1% -13.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 3月 +0.1% 持平 (较上年同期) +0.4% +0.5% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正14 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 正17 正16 央行短观小型制造业景气判断指数 正3 正1 央行短观小型非制造业景气判断指数 0 负1 央行短观大型企业资本支出 +0.5% +8.9% 央行短观小型企业资本支出 -16.5% -6.7% 4月1日(三) 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 3月 -- 51.1 0000 韩国出口(较上年同期) 3月初值 -1.8% -3.3% 进口(较上年同期) -9.3% -19.7% 贸易收支(亿美元) -- 顺差77.0 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.4 2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 -- 盈余107.3 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超7,655 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,528 4月2日(四) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,623.7 4月3日(五) 暂无重要经济数据。 4月6日当周 4月6日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- +2.4 领先指标(较前月) -- -0.2 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,511 (完)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”