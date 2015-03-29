中东情势：伊朗与六大国就核问题探讨折衷可能，以色列提出警告

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)表示，“在过去数小时有一些进展，也有一些挫折”。
他对记者表示，“我不排除在这些协商中会有进一步的难关。”
美国、英国、法国、德国、俄罗斯及中国希望伊朗最敏感核活动能暂停逾10年。
一位西方外交官表示，如果在某些重要因素方面有实质的成果，那么该期限可以商谈。
“我们全都希望是15年，但协议有各种面项，期限也将会有所不同，”该名外交官对记者表示。
伊朗谈判代表Hamid Baidinejad表示，“15年是不可能的事，但10年可以讨论一下。”
数位官员对路透表示，伊朗暗示有意愿减少使用的离心机数量，将降至少于6,000个，由此放缓其计划，并将大多数的浓缩铀库存送至俄罗斯保管。
伊朗高级谈判代表Abbas Araqchi则对记者表示，将库存送至海外并不在伊朗的议程上。(完) (编译 郑茵/戴素萍 审校 张涛/杜明霞)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”