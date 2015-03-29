欧洲经济指标预测--3月30日-4月6日****

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月30日当周 3月30日(一) 0700 瑞士KOF领先指标 3月 89.1 90.1 0800 意大利企业信心指数 3月 99.8 99.1 0800 意大利消费者信心指数 3月 110.9 110.9 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 增加9 增加8.17 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加16 增加15.58 抵押贷款批准件数(千件) 61.5 60.786 M4货供额(较前月) -- -0.8% 0900 欧元区企业景气指数 3月 0.18 0.07 经济景气指数 103.1 102.1 工业景气指数 负4.0 负4.7 服务业景气指数 正5.1 正4.5 消费者信心指数 负3.7 负6.7 消费者通胀预期指数 -- 负2.3 生产者通胀预期指数 -- 负5.5 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.5% +0.9% (较上年同期) +0.3% +0.1% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.5% +1.0% (较上年同期) +0.1% -0.1% 2305 英国GfK消费者信心指数 3月 正2 正1 3月31日(二) 0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 -0.8% +2.9% (较上年同期) +3.7% +5.3% 0645 法国消费者支出(较前月) 2月 持平 +0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -0.9% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 减少1.2 减少2 未经季节调整失业人数(万人) 294.5 300 经季节调整失业率 6.5% 6.5% 经季节调整失业人数(万人) -- 281.2 0800 意大利失业率 2月 12.5% 12.6% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.7% 0830 英国企业投资(较前季) 第四季终值 -- -1.4% (较上年同期) -- +2.1% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第四季 赤字214.5 赤字270 0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 -0.1% -0.3% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -- +0.6% 0900 欧元区失业率 2月 11.2% 11.2% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 -- +0.4% (较上年同期) -0.1% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +2.2% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -1.1% (较上年同期) -- -2.9% 4月1日(三) 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 3月 47.2 47.3 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 52.2 51.9 0750 法国Markit制造业PMI 3月 48.2 48.2 0755 德国Markit/BME制造业PMI 3月 52.4 52.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 3月终值 51.9 51.9 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 54.3 54.1 4月2日(四) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 3.50% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 59.5 60.1 4月3-10日 0700 英国Halifax房价指数(较上月) 3月 -- -0.3% 三个月房价(较上年同期) 截至3月 -- +8.3% 4月3日(五) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 3月 -- 50.0 4月6日当周 4月6日(一) 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 -- 正18.6 (完)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%