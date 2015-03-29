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市场报道 | 2015年 3月 30日 星期一 07:59 BJT

****欧洲经济指标预测--3月30日-4月6日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
    
    3月30日当周
    
    3月30日(一)
    0700  瑞士KOF领先指标                                3月         89.1       90.1
    0800  意大利企业信心指数                             3月         99.8       99.1
    0800  意大利消费者信心指数                           3月        110.9      110.9
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                         2月        增加9   增加8.17
              抵押贷款发放金额(亿英镑)                        　   增加16  增加15.58
              抵押贷款批准件数(千件)                                 61.5     60.786
              M4货供额(较前月)                                        --       -0.8%    
    0900  欧元区企业景气指数                             3月         0.18       0.07
                经济景气指数                                        103.1      102.1
                工业景气指数                                        负4.0      负4.7
                服务业景气指数                                      正5.1      正4.5
                消费者信心指数                                      负3.7      负6.7
                消费者通胀预期指数                                    --       负2.3
                生产者通胀预期指数                                    --       负5.5
    1200  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            3月初值        +0.5%      +0.9%
                                 (较上年同期)                       +0.3%      +0.1%
              消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                      +0.5%      +1.0%
                                      (较上年同期)                  +0.1%      -0.1%
    2305 英国GfK消费者信心指数                          3月           正2        正1
    
    3月31日(二)
    0600  德国实质零售销售(较前月)                       2月        -0.8%      +2.9%
                          (较上年同期)                              +3.7%      +5.3% 
    0645  法国消费者支出(较前月)                          2月        持平      +0.6%
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 2月         --       -0.9%
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                3月     减少1.2      减少2
                 未经季节调整失业人数(万人)                         294.5        300
                 经季节调整失业率                                    6.5%       6.5%
                 经季节调整失业人数(万人)                             --       281.2
    0800  意大利失业率                                    2月      12.5%       12.6%
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季终值      +0.5%       +0.5%
                               (较上年同期)                        +2.7%       +2.7%
    0830  英国企业投资(较前季)                     第四季终值         --       -1.4%
                      (较上年同期)                                    --       +2.1%
    0830  英国经常帐收支(亿英镑)                       第四季  赤字214.5     赤字270
    0900  欧元区HICP(较上年同期)                      3月初值      -0.1%       -0.3%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                          --       +0.6%            
                                    
    0900  欧元区失业率                                    2月      11.2%       11.2%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           3月初值         --       +0.4%
                                  (较上年同期)                     -0.1%       -0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                   +2.2%       +0.3%
                                    (较上年同期)                   +0.1%       +0.1%
    1000  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)               2月         --       -1.1%
                                   (较上年同期)                       --       -2.9%
    
    4月1日(三)
    0730  瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                   3月        47.2       47.3
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                     3月        52.2       51.9
    0750  法国Markit制造业PMI                             3月        48.2       48.2
    0755  德国Markit/BME制造业PMI                         3月        52.4       52.4
    0800  欧元区Markit制造业PMI                       3月终值        51.9       51.9
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                        3月        54.3       54.1
    
    4月2日(四)
    0800  意大利公共赤字与GDP之比                      第四季         --       3.50%
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        3月        59.5       60.1
    
    4月3-10日
    0700  英国Halifax房价指数(较上月)                     3月         --       -0.3%
                     三个月房价(较上年同期)           截至3月         --       +8.3%
    
    4月3日(五)
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     3月         --        50.0
    
    4月6日当周
    
    4月6日(一)
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                       4月         --      正18.6  (完)

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