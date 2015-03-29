《全球汇市》美元开盘变化不大，叶伦讲话传递出渐进式升息的讯息

他还指出，“我们的看法是，虽然升息可能早于且快于目前市场预期，但很可能不及美联储最新点阵图的预估。”

美联储和多数发达国家利率走势的分化意味着，美元总体而言应当能继续受到支撑。

早盘交易时段，大宗商品货币相对较为疲弱，部分归因于上周五油价及铁矿石价格的进一步下滑。受供应过剩担忧拖累，铁矿石价格刷新纪录低位。油价则大跌5%。

澳元兑美元 小幅回落至0.7733，进一步远离一周前触及的两个月高位0.7939，接近本月稍早触及的六年低点0.7561。

交易商称，由于本地区缺少影响市场走势的数据，预计亚洲市场周一波动性不大。美国定于周五公布的非农就业数据预计将成为影响本周市场走势的主要因素。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0889 1.0887 +0.02 -9.99 1.2097

美元/日圆 119.20 119.10 +0.08 -0.40 119.68

欧元/日圆 129.80 129.66 +0.11 -10.35 144.78

美元/瑞郎 0.9611 0.9612 -0.01 -3.32 0.9941

英镑/美元 1.4899 1.4875 +0.16 -4.33 1.5573

美元/加元 1.2596 1.2608 -0.10 +8.42 1.1618

澳元/美元 0.7741 0.7744 -0.04 -5.23 0.8168

新西兰元/美元 0.7562 0.7558 +0.05 -3.01 0.7797

澳元/日圆 92.270 92.230 +0.04 -5.61 97.750

新西兰元/日圆 90.140 90.020 +0.13 -3.40 93.310

英镑/日圆 177.60 177.16 +0.25 -4.71 186.38

澳元/新西兰元 1.0229 1.0219 +0.10 -2.29 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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