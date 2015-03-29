《全球汇市》美元开盘变化不大，叶伦讲话传递出渐进式升息的讯息

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
他还指出，“我们的看法是，虽然升息可能早于且快于目前市场预期，但很可能不及美联储最新点阵图的预估。”
美联储和多数发达国家利率走势的分化意味着，美元总体而言应当能继续受到支撑。
早盘交易时段，大宗商品货币相对较为疲弱，部分归因于上周五油价及铁矿石价格的进一步下滑。受供应过剩担忧拖累，铁矿石价格刷新纪录低位。油价则大跌5%。
澳元兑美元 小幅回落至0.7733，进一步远离一周前触及的两个月高位0.7939，接近本月稍早触及的六年低点0.7561。
交易商称，由于本地区缺少影响市场走势的数据，预计亚洲市场周一波动性不大。美国定于周五公布的非农就业数据预计将成为影响本周市场走势的主要因素。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0889 1.0887 +0.02 -9.99 1.2097
美元/日圆 119.20 119.10 +0.08 -0.40 119.68
欧元/日圆 129.80 129.66 +0.11 -10.35 144.78
美元/瑞郎 0.9611 0.9612 -0.01 -3.32 0.9941
英镑/美元 1.4899 1.4875 +0.16 -4.33 1.5573
美元/加元 1.2596 1.2608 -0.10 +8.42 1.1618
澳元/美元 0.7741 0.7744 -0.04 -5.23 0.8168
新西兰元/美元 0.7562 0.7558 +0.05 -3.01 0.7797
澳元/日圆 92.270 92.230 +0.04 -5.61 97.750
新西兰元/日圆 90.140 90.020 +0.13 -3.40 93.310
英镑/日圆 177.60 177.16 +0.25 -4.71 186.38
澳元/新西兰元 1.0229 1.0219 +0.10 -2.29 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 秦德兴/李春喜/刘秀红/王颖/杜明霞)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”