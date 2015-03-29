美国与加拿大经济指标预测--3月30日-4月6日****

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月30日当周
3月30日(一)
1230 美国个人所得(较前月) 2月 +0.3% +0.3%
个人支出(较前月) +0.2% -0.2%
实质个人支出(较前月) -- +0.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
PCE物价指数(较前月) -- -0.5%
(较上年同期) -- +0.2%
1230 加拿大生产者物价(较前月) 2月 +1.0% -0.4%
(较上年同期) -- -2.2%
1400 美国成屋待完成销售指数 2月 -- 104.2
成屋待完成销售(较前月) +0.4% +1.7%
3月31日(二)
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 -0.2% +0.3%
1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)1月 +0.6% +0.9%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.1% +0.1%
房价指数(较上年同期) +4.5% +4.5%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 51.5 45.8
1400 美国消费者信心指数 3月 96.0 96.4
4月1日(三)
1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 3月 22.5 21.2
1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 3月 -- 48.7
1345 美国Markit制造业PMI 3月终值 -- 55.3
1400 美国建筑支出(较前月) 2月 持平 -1.1%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PIM 3月 52.5 52.9
投入物价分项指数 38.0 35.0
就业分项指数 51.8 51.4
新订单分项指数 -- 52.5
1730 美国国内汽车销量年率(万辆) 3月 1,670 1,623
4月2日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 3月 -- 50.579
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差412 逆差418
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 逆差20 逆差24.5
出口(亿加元) -- 426.1
进口(亿加元) -- 450.6
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月28日当周 -- 28.2
四周均值(万人) -- 29.7
续请失业金人数(万人) 3月21日当周 -- 241.6
1400 美国工厂订单(较前月) 2月 -0.4% -0.2%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -1.8%
耐久财订单(较前月) 2月修正值 -- -1.4%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0%
扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- -1.4%
4月3日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加24.4 增加29.5
民间就业岗位(万个) 增加23.5 增加28.8
制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加0.8
政府部门就业岗位(万个) -- 增加0.7
失业率 5.5% 5.5%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.1%
每周平均工时 34.6 34.6
劳动力就业参与率 -- 62.8%
4月6日当周
4月6日(一)
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月 -- 58.5
服务业PMI -- 58.6
1400 美国就业趋势指数 4月 -- 127.8
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 3月 56.9 56.9
企业活动指数 59.5 59.4
就业指数 -- 56.4
新订单指数 -- 56.7
价格指数 -- 49.7
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.8
经季节调整的PMI -- 49.7 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 李爽 审校 于春红)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%