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亚洲 | 2015年 3月 30日 星期一 07:42 BJT

金砖国家：3月27日股汇市收盘纵览

路透3月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月27日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.45%或4.35点，报958.11点。

中国股市：沪综指小幅收升连续第三周上涨，房地产、电力设备板块领涨大盘

中国汇市：人民币收贬，月末购汇盘推动汇价持续稳中偏弱

香港股市：恒生指数收平，银行股下跌但地产股上扬

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收跌0.96%，报50,094.66点。

　　巴西汇市：下挫逾1%，在拉丁美洲外汇市场领跌。雷亚尔兑美元 收盘报3.2383/05，跌破10日移动均线切入位3.21。周四收报3.1884/09。

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南非股市：结束此前两天的跌势，受水泥制造企业PPC Ltd 涨势带动，指标Top-40绩优股指数 收涨0.47%，报45,678点；综合指数 升0.4%报51,810点。

南非汇市：兰特兑美元下滑，跌穿重要心理关口12兰特

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印度股市：在动荡走势后大致收平，创下周线连续第三周下跌，因市场担心中东紧张情势升温。指标BSE指数 收报27,458.64点，本周累计跌2.84%；NSE指数 收跌0.01%，报8,341.40点，本周共计下挫2.7%。

印度汇市：卢比兑美元收涨，报62.55/57，上日收报62.67/68，因外资银行抛售美元，抵消了进口商的月底美元需求。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌1.4%，报856.440点；MSCI明晟俄罗斯指数 下挫0.96%，报468.65点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.06%至57.900卢布；卢布兑欧元 下滑1.02%至62.996卢布。(完) (整理 于春红; 审校 张若琪)

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