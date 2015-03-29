金砖国家：3月27日股汇市收盘纵览

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透3月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月27日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.45%或4.35点，报958.11点。
中国股市：沪综指小幅收升连续第三周上涨，房地产、电力设备板块领涨大盘
中国汇市：人民币收贬，月末购汇盘推动汇价持续稳中偏弱
香港股市：恒生指数收平，银行股下跌但地产股上扬
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收跌0.96%，报50,094.66点。
巴西汇市：下挫逾1%，在拉丁美洲外汇市场领跌。雷亚尔兑美元 收盘报3.2383/05，跌破10日移动均线切入位3.21。周四收报3.1884/09。
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南非股市：结束此前两天的跌势，受水泥制造企业PPC Ltd 涨势带动，指标Top-40绩优股指数 收涨0.47%，报45,678点；综合指数 升0.4%报51,810点。
南非汇市：兰特兑美元下滑，跌穿重要心理关口12兰特
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印度股市：在动荡走势后大致收平，创下周线连续第三周下跌，因市场担心中东紧张情势升温。指标BSE指数 收报27,458.64点，本周累计跌2.84%；NSE指数 收跌0.01%，报8,341.40点，本周共计下挫2.7%。
印度汇市：卢比兑美元收涨，报62.55/57，上日收报62.67/68，因外资银行抛售美元，抵消了进口商的月底美元需求。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌1.4%，报856.440点；MSCI明晟俄罗斯指数 下挫0.96%，报468.65点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.06%至57.900卢布；卢布兑欧元 下滑1.02%至62.996卢布。(完) (整理 于春红; 审校 张若琪)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”