版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 30日 星期一 07:57 BJT

中港个股：光大银行去年净利增8.1%，将设立理财业务独立子公司

路透上海3月30日 - 中国光大银行 上周六公告称，该行将全资设立理财业务子公司，该事项须报请监管机构审批，这是国内最早落实分拆业务的上市商业银行。

公告未披露更多细节。光大银行同时公布年报显示，去年该行实现净利288.83亿元人民币，同比增长8.1%；每股收益0.62元。该行拟每股派发股息0.186元。

近期中金公司一份研究报告指一些上市银行有意分拆理财业务并谋求上市，光大银行迅速澄清称，该行正研究将理财业务设立独立子公司，但目前该行没有分拆资产上市的计划。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐