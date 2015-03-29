中港个股：光大银行去年净利增8.1%，将设立理财业务独立子公司

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透上海3月30日 - 中国光大银行 上周六公告称，该行将全资设立理财业务子公司，该事项须报请监管机构审批，这是国内最早落实分拆业务的上市商业银行。
公告未披露更多细节。光大银行同时公布年报显示，去年该行实现净利288.83亿元人民币，同比增长8.1%；每股收益0.62元。该行拟每股派发股息0.186元。
近期中金公司一份研究报告指一些上市银行有意分拆理财业务并谋求上市，光大银行迅速澄清称，该行正研究将理财业务设立独立子公司，但目前该行没有分拆资产上市的计划。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”