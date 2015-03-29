《中国报摘》--中国证券报3月30日

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
* 头版头条:
--中国证监会主席助理张育军表示，发展财富管理行业重点包括做好发展公募基金，鼓励证券公司保险资管、私募基金等各类资产管理机构申请公募业务资格，推进私募基金管理人设立公募基金机构等。
* 其他:
--Wind数据显示，已公布2014年年报的1,029家上市公司，去年合计实现净利润1.74万亿元人民币，同比增长5.67%。分行业来看，券商、传媒等行业2014年业绩普遍较好，且一季度有望延续增长态势。
--中国太保 2014年实现净利润110.49亿元，同比增长19.3%；另外，产险业务综合成本率达103.8%，近六年首次出现承保亏损。
--中国钢铁工业协会秘书长刘振江表示，大中型钢铁企业今年一季度将总体亏损。
--兖州煤业 2014年实现净利润22.84亿元，同比增79.68%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”