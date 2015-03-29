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亚洲 | 2015年 3月 30日 星期一 07:59 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月30日

* 头版头条:

--中国证监会主席助理张育军表示，发展财富管理行业重点包括做好发展公募基金，鼓励证券公司保险资管、私募基金等各类资产管理机构申请公募业务资格，推进私募基金管理人设立公募基金机构等。

* 其他:

--Wind数据显示，已公布2014年年报的1,029家上市公司，去年合计实现净利润1.74万亿元人民币，同比增长5.67%。分行业来看，券商、传媒等行业2014年业绩普遍较好，且一季度有望延续增长态势。

--中国太保 2014年实现净利润110.49亿元，同比增长19.3%；另外，产险业务综合成本率达103.8%，近六年首次出现承保亏损。

--中国钢铁工业协会秘书长刘振江表示，大中型钢铁企业今年一季度将总体亏损。

--兖州煤业 2014年实现净利润22.84亿元，同比增79.68%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)

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