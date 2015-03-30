港报财经评论：国寿逢低吸，五理由力撑--经济日报3月28日

A股连日攀升，随企业业绩进入尾声，周中进入巩固期，港股步随。恒指始终受制24,500阻力，昨收24,486，微跌0.04%。内银股盈利增长随经济步入新常态，增速放缓至单位数字，应该一早在两、三年前预计之内，对年内国指的反覆上涨势阻力不大。而内险股将是最有领涨能力的金融类股份，在A股进入整固中途加油时，内险股或藉口回吐，为收集机会。 今日就主力探讨国寿 ，往绩理想。2014年实现归属于母公司股东净利润322.11亿人民币，同比增长30.1%，对应EPS1.14人民币；归属于母公司净资产2,841亿人民币，较年初上涨29%，对应每股帐面值10.05人民币。新业务价值232.5亿人民币，同比上升9.2%；内含价值4,549亿人民币，较年初增长32.9%。年内还有理由看好国寿股价反覆上探高位。 前三季度而言，国寿的净利润同比仅增16%，但全年增幅达30%，业绩回升，主要在第四季实现，单季净利润增长333%，这是由于期内投资收益的提升以及2013年同期较低的基数。2014年股债双牛，共推动综合投资收益率由前年的3.17%大幅提升至8.56%。此等因素仍然至少在今年上半年预见得到，因为上证近月又攀高峰，而2014年首季及第二季的营运基数也不高，支持上半年度盈利续攀升的预见性高。据中信证券分析，截至去年底，公司非标资产占比仅7.3%，同业最低；股票加基金资产占比仅8.5%。今年有望通过提升非标资产和权益资产配置，来提升投资回报率。 国寿于2014年开启了一轮组织机构改革，大力支持个险人数队伍。体现在新设立收展规划发展处、收展人员管理处、县域发展处。又将过去个险、团险和银保并驾齐驱的排序，改为以个险团队为主，银保、电销、健康险为辅的结构。通过新设区拓业务，去年公司的营销员人力增长了13.8%，乃近三年来最大升幅，从而令去年实现新业务价值增加9.2%，结束了2011至2013年近乎零增长的阶段。人力恢复增长下，加上，产品向保障型和中长期储蓄型升级，今年到明年新业务价值的增速将可望持续较快的增长。(B04)

工行高息，现价吸引/ 余少文 中国内地股市昨日反覆上升，可惜国企指数继续上落，重磅股业绩又不如人意下，后市仍处观望，但工商银行 未来息率仍超过6厘，可以高息吸客。上证综指继续冲击3,700点，沪深300指数则待破4,000点。只是国企指数昨日跌21点或0.2%，收报11,898点，成交额152亿港元，仍有44%主板H股逆市上升，或是下周一期指结算，大户在观望；红筹指数升31点或0.7%，收报4,546点，成交额69亿港元。 国指12,000点近日得而复失，或多或少跟重磅股业绩差于预期有关，如工行、农业银行 、中国石油 等，惟乐观是业绩差所引发的利淡因素，或随披露去年业绩期将结束而逐渐减退。而市场焦点或会转移到4月中旬公布的首季业绩和3月经济数据，只是1月和2月数据差，以及3月PMI初值差于预期，或反映3月经济难以看好，也观望人民银行是否会未来一至两周减息或降准。 若然市场对3月宏观经济数据没有期望，则大市未来一段时间未必会有大波动，反而4月中下旬公布的今年第一季业绩会被关注，若然好过预期又或公司因应首季业绩而憧憬半年或全年表现，或可成为国指升破11,400点至12,400点上落区的催化剂。至于令人失望的重磅股中，作为最赚钱的工行，仍然维持其6厘以上股息，吸引力仍在，尤其股价如作调整，息率回升下的吸引力会更大。而工行去年盈利只升5%至2,758亿人民币，每股盈利0.78人民币，每股股息0.2554人民币，每股资产净值4.33人民币，以昨日收市价5.5港元计算，市盈率、息率和市帐率分别为5.2倍、6.3厘和0.94倍。虽然彭博综合证券商预测，料工行未来两年盈利只能低单位数增长，但只要肯定未来盈利不会下跌，以其低PE、高息和不足1倍的市帐率来看，现价已经吸引，若然股价调整，更具吸纳价值。只是工行去年净息差升9个基点至2.66%，回到2012年水平，加上成本收入比亦降至27.9%的近年低位，但盈利增长只有5%，确实令人担心盈利在一个不小心下会倒退，届时息率也会受影响。(B05)