港报财经评论：港股水源少，沪港通再抽乾--信报3月30日

港股水源少，沪港通再抽乾/ 习广思

日前有大行发表报告称，“深港通”一旦推出，将不利港股。表面看来有关论调不太政治正确，却很可能是事实。近日“沪股通”使用额度突破千亿人民币，但“港股通”依然沉静，反映资金向北流的兴趣仍然远大于向南。“深港通”一旦开通，面对波幅更大、炒作更多的深圳上市股票，预料有更多资金向北流，港股跑输深沪A股将成为新常态。4个月前，中国股票投资者可以透过“沪港通”，把资金投资到境外市场，可是“港股通”至今使用额度仍然偏低。自“沪港通”于去年11月17日启动以来，中国内地投资者净买入302亿人民币的香港股票，占可用额度12%。不过，市场更感兴趣的是反向交易，境外投资者已用去逾千亿人民币的额度，占3,000亿人民币北向投资额度的41%。

更有趣的是，中国内地投资者即使把资金投放香港，他们唯一感兴趣的似乎是买入更多中国股票，中国内地投资者通过“沪港通”买入的，主要是在香港上市的中国内地券商、银行和国有企业股票。据交易所发布的最新月度数据，2月中国内地资金通过“沪港通”在香港市场买入最多的股票，竟是汉能薄膜发电 ，除了此股，其他主要买入的港股不是中资金融股，就是其他以中国内地业务为主的中国内地公司，与当初原意引入中国内地资金买入香港大蓝筹的原意相去甚远。交易所数据显示，通过「沪港通」购买的香港股票中，最受追捧的还有民生银行 、海通证券 和中国南车 等公司。

“沪港通”是中国朝着开放资本账户、拓宽境内居民投资渠道迈出的一大步，但目前为止，这项计划似乎未能激起投资者对1,300多家香港上市境外公司的兴趣。相反，他们大举买入自己耳熟能详的公司股票，特别是那些AH股溢价升至2011年以来最高水平的两地上市公司。上证综合指数上周升至近7年高位，成交量创出破万亿人民币的历史新高。从人行去年11月21日意外减息开始，该指数至今上涨近50%；同期，涵盖新鸿基地产 和电能实业 等传统香港股票的MSCI明晟香港指数，仅上涨1.2%。(B02)

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金价确认假突破/ 苏子

金价上周四在亚洲市及欧洲市早段因避险情绪上升而突破1,200/1,205美元关键阻力区，以及100天平均线阻力，破位后成功触发大量止蚀买盘。在这些买盘的推波助澜下，一度飙升至1,219.85美元高位。由于此高位刚好与20天保历加通道顶部阻力、50天平均线阻力相若，因此，金价未能顺利更上层楼后便掉头回落。到上周四美国入市后，已自上述高位大幅回落至100天平均线以下波动，随后更进一步回落至上述的1,200/1,205美元阻力区内争持，至此已几可肯定早段的破位为假突破的走势陷阱了。

最后金价在1,203.80美元水平收市，未能明显高收。虽然金价仍较上日的1,195.20美元收市价上升8.6美元或0.7%，但同日黄金ETF的持仓却录得减少1.19吨的异常情况，这反映市场上不少投资者正在采取逢高减持黄金的策略。金价上周五平开后，仅升至1,206.20美元高位便再次掉头回落并失守1,200/1,205美元支持区，到美国入市后，更曾跌破上周四的1,194.20美元低位，一度低见1,192.40美元。换言之，即已完全抹去了上周四的所有升幅，反映淡友已回复主导权。金价最后在1,198.50美元收市，1,200美元心理关口已得而复失，结束连升七天的利好走势。至此已可确认上周四的破位为假突破了。

留意黄金ETF上周五的持仓录得5.97吨的大幅度减持情况，使净持仓只有737.24吨，与3月2日的771.25吨的全月高位比较，在不足一个月时间里已大减34.01吨或4.4%，期间除了3月19日当日录得1.79吨的轻微增加外，整个3月份的持仓变化其实也在减少中，金价在踏入第二季后的表现将好不到哪里去，继续往下寻底并失守去年11月的1,131美元低位的可能性极高。短线而言，金价的反弹若受制于上周五的1,206.20美元高位，随后可以顺利跌破近两周升幅的38.2%调整目标收市，预料会回复大弱势并返回20天平均线支持以下波动。(B12)