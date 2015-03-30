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债券 | 2015年 3月 30日 星期一 09:50 BJT

欧洲经济：葡萄牙敦促欧元区进一步整合

“成员国需要意识到跨境合作能带来正面的溢出效应，就结构性改革而言...有效选区超出各国边界，”路透见到的这份葡萄牙文件中称。

欧元区现有规则要求成员国政府达成公共赤字目标，对各国改革其经济基础结构的努力给予特别信贷支持。

“欧盟层级财政指引提供适当激励，将有利于经济政策和结构性改革，改革能带来明显溢出效应或协同‘红利’，或者更广泛来说促进政策进一步趋同，”葡萄牙表示。

文件中提议上述改革举措应从欧元区整体(而非个别国家)预算的立场下进行考量。

文件未给出其提议的失业津贴计划的细节。(完) (编译 戴素萍/王兴亚；审校 许娜/张若琪)
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