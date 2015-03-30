中国货币市场：供给偏松回购利率小幅波动，关注明日公开市场操作

路透北京3月30日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率波动有限。交易员表示，季末资金需求虽仍旺盛，但场内供给充裕局面不改，流动性延续暖势。目前机构对资金预期尚属平稳，相较之下，隔夜品种需求较为集中，而稍长期限资金虽有融出，但拆入机构略偏少。
他们指出，资金面偏宽松局面能否维持，短期可关注明日央行公开市场的操作量，以及逆回购利率是否会继续下调；季末资金面暂无忧，但步入4月，随着缴税高峰期来临、股市向好、新一轮新股IPO或启动等影响因素增多，资金价格波动可能加大。
“中性偏松，14天内的资金都有，隔夜还是比较多，需求也不错，”上海一银行交易员表示。
不过他提到，后期资金面走向尚不明朗，因4月为例行税款缴纳高峰，届时需求可能增多，而股票二级市场向好及IPO因素也将持续影响资金面的供需,“接下去不一定是紧，可能波动会加大。“
华南一银行交易员认为，央行的政策引导仍然是最值得关注的信号。在公开市场七天期逆回购利率连续三次下调后，可观察本周会否继续调降，以进一步判断央行的合意资金价格水平。目前七天期回购利率在3.90%附近，仍高于上周公开市场七天逆回购利率3.55%。
上海一银行交易员则指出，季末资金宽松，亦不排除央行非公开渠道投放资金的可能性，而公开市场本周延续净投放的概率较大，毕竟央行还是有维稳资金预期的目的。
春节过后，中国央行公开市场逆回购操作步伐未停，且三次下调利率，上周并转为净投放。从市场反应看，逆回购对流动性量的支持作用退居其次，借价格变化引导短端利率下行的作用被进一步强化。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:46 今日 上日 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.1993 3.1935 +0.58
七天 3.9124 3.9255 -1.31
14天 4.3408 4.3867 -4.59
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.9500 1.2950 +165.50
七天 3.5350 2.5000 +103.50
14天 4.0300 3.6100 +42.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.2900 3.2500 +4.00
七天 3.9500 3.8900 +6.00
14天 4.4500 4.4000 +5.00
Shibor
其中:隔夜 3.2030 3.2060 -0.30
七天 3.9190 3.8930 +2.60
三个月 4.8975 4.8975 +0.00
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吕雯瑾; 审校 吴芳/张喜良)