《交易视点》中国地方债供给冲击市场，利率产品慢牛基础仍在--中信证券

路透上海3月30日 - 中国中信证券 固定收益部最新周报称，无论是基本面还是政策面，都不足以构成收益率上行基础。虽然短期内地方债置换影响仍将笼罩市场，进而造成利率产品的震荡态势，但长期来看，在增长和通胀均面临下行压力背景下，利率产品慢牛基础仍在。

前瞻地看，汇丰PMI初值以及1-2月工业企业利润数据显示内需依然偏弱而企业利润率仍未见好转，而近期高频数据显示大宗商品价格低位徘徊，食品价格环比季节性走弱，CPI同比难有显着反弹，加之前期外汇占款流出以及社融偏弱，广义货币条件依然偏紧，经济尚难脱离疲态。

政策面，央行继前周二下调逆回购利率后上周再度下调利率10个bp，明确继续引导资金利率下行的态度，这也意味着如果外汇占款增长持续放缓，出于保持流动性合理充裕的考虑，央行或将祭出总量政策。

但我们确实看到，近期利率产品收益率上调幅度较大，尤其是长端，究其原因，一方面，纵然市场对于基本面预期仍较为悲观，但前期长端收益率已经一定程度上隐含了这种预期，而短期内基本面在边际上难有大幅变化。

另一方面，1万亿地方债置换将带来的供给冲击使得市场人心惶惶，而股票市场持续上涨又在一定程度分流债券市场资金。

对配置型机构而言，目前长端收益率明显回升，是配置的有利时间窗口；对交易型机构而言，短期建议把握资金面改善收益率下行的机会，同时需要警惕股市和供给对市场的冲击，建议控制久期，灵活操作。

**汇丰PMI超预期回落，显示内需依旧低迷**

3月份汇丰PMI初值从上月50.7大幅回落至49.2，创11个月新低，远低于市场预期的50.5，季调后的汇丰PMI同样下滑约1.3个百分点。

汇丰PMI超预期大跌与今年春节偏晚导致企业开工延后有关，但更主要的是反映制造业景气度再次走弱。

从分项指数可以看到，生产和新订单指数出现下滑，新出口订单指数略有回升，显示内需依然低迷，外需相对稳定。

受终端需求持续低迷影响，原材料库存和产成品库存上个月显着反弹之后，再次回落至偏低水平，显示企业对未来预期谨慎，仍然处于去库存之中。

汇丰PMI购进价格指数继续反弹，但仍然处于偏低水平，这与大宗商品价格低位徘徊一致，预计3月份PPI环比跌幅有所收窄，同比增速仍处于-4.8%附近。(完)