《全球重要经济事件一览表》--3月30日-4月6日

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3月30日(一)
美国斯通山--美联储副主席费舍尔在亚特兰大联储主持的2015年金融市场大会晚餐会上发表讲话(2315)。
斯德哥尔摩--OECD发布瑞典2015年经济调查。
3月31日(二)
里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表题为“经济前景，2015年3月”的讲话(1200)。
美国斯通山--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会上，主持主题为“银行业的未来：商业银行仍将是金融体系的中心吗？”的小组讨论(1415)。
伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就该国最新季度宏观经济预估召开记者会(1100)。
纽约--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在经济教育委员会(Council for Economic Education)就美国经济发表讲话(1900)。
4月1日(三)
美国斯通山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会上，主持主题为“金融稳定性：金融稳定性对央行应该有多重要？”的小组讨论(1230)，亚特兰大联储总裁洛克哈特主持主题为“货币政策：传统银行业仍是货币政策的关键传导渠道吗？”的小组讨论。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(1230)。
4月2日(四)
华盛顿--美联储主席叶伦在美联储会议上致开幕词，此次会议的主题为“经济流动性：支持家庭、社区和经济的研究和理念”。(1230)
巴黎--OECD发布法国2015年经济调查。
4月3日(五)
华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在美联储“经济机动性：加强家庭、社区和经济力量的研究与构想”会议上致欢迎辞(1230)。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德将在午餐会上发表演讲(1630)。
4月6日(一)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 秦德兴; 审校 杜明霞)