《交易视点》中国信用债短端配置价值和保护空间明显--中信证券

路透上海3月30日 - 中国中信证券 固定收益率部最新信用周报称，目前七天资金利率仍然偏高，但对趋势性下行保持乐观。本轮短端产品收益率回调幅度较大，配置价值和交易保护空间均较为明显，投资者可选择中低评级短端产品进行配置。
上周资金面有所缓解，但短端产品收益率不降反升。央行公开市场向市场净投放100亿元，规模不高，同时下调7天逆回购利率10BP至3.55%，有主动引导资金利率下行意图，但市场对于央行相对的谨慎操作愈发恐慌，负面情绪在上周释放明显。
上周一年国开、AAA短融分别上行5BP、20BP至3.78%、4.80%，AAA短融与金融债信用利差迅速走扩至90-100BP的水平，期限利差继续处于较低水平。
**中票：操作建设偏谨慎，收益率有续涨风险**
上周中票市场交投清淡，收益率上行15-25BP不等。从数据看，3月汇丰PMI初值大幅低于市场预期、央行主动引导逆回购利率下行10BP；但市场情绪悲观，在一级市场口行债、铁道中票利率大幅超过市场预期的背景下，二级市场收益率调整明显。
我们维持基本面疲弱和通缩压力不减的预期，中期水平上看收益率上行风险有限。但资金利率居高不下、股市上行及地方债超额供给的不确定性均为市场带来较大的扰动；而在不乏利多消息的背景下市场调整明显，反映出交易盘出逃迹象。
短期来看，市场情绪需要资金面、基本面等利多消息的平复，央行的公开市场操作值得关注。
操作上建议仍偏谨慎，收益率有继续上行的风险；而收益率调整也给配置型投资者带来择机配置的机会，3年期左右中低等级产品仍是我们推荐的品种。
另外，中科云网公司债将于4月5日进入回售期、回售风险很高；不过市场对此应有预期，中票市场受此影响或有限。
**城投债：建议选择久期三年左右产品择优配置**
上周城投债收益率上行20BP，七年提前还本的中西部地级城投债二级市场收益率维持在6.00%左右的水平。
财政部楼部长在博鳌论坛上表示，在全国人大评估通过后，财政部可能进行更多债务置换。一方面有利于缓解城投企业流动风险；另一方面，置换债券供给为一级市场带来较大的压力。
综合而言，城投债属性价比相对尚可的品种，建议选择久期3年左右的产品择优配置。
**个券点评**
上周共有85只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,295.30亿元。
短融和超短融中，我们推荐15长电SCP001、15招商局SCP001、15中电投SCP003、15华电股CP001、15津保税SCP001、15丹东港SCP001、15苏国泰CP001；
中期票据中，我们推荐15中电投MTN001；私募票据中，我们推荐15鲁宏桥PPN001、15新矿PPN001；
企业债中，我们推荐15东营债（有担保）、15全洲扬子江债（有担保）、15长沙轨道债01、15海城投债（有担保）；公司债中，推荐13鲁金02（有担保）、14昊华01。(完)
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(整理 李宏薇; 审校 黄凯)