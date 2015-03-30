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债券 | 2015年 3月 30日 星期一 10:20 BJT

欧元区经济：德财长称德国经常帐盈余不会给欧元区伙伴国带来问题

路透法兰克福3月27日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周五表示，德国经常帐盈余不会给欧元区其他成员国带来问题，以此回应对该国出口导向经济的批评之声。

德国经常帐盈余相当于经济产出的逾7%，一些分析师指其是造成欧元区内部经济失衡的原因之一。

朔伊布勒周五在德国央行一次会议上表示，“说德国盈余会给欧元区伙伴国带来问题，对此我从来都不认同。”

德国最近已经平衡预算，为1969年以来首次，并要求其他欧元区国家效仿其撙节行动，而不是试图通过举债来刺激迟滞的经济。

“在我看来。扩张性货币政策和高杠杆率不是解决问题的途径，而是近年来金融和债务危机的主要原因，”朔伊布勒说。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
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