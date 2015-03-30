《路透晚报》--3月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--博鳌论坛：中国希望10年后与一路一带沿线国年贸易额达2.5万亿美元

中国国家主席习近平周日表示，中国提出丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路（一带一路）倡议，希望用10年左右的时间使中国同沿线国家的年贸易额突破2.5万亿美元。

--亚欧经济：中国一带一路规划以基础设施互通先行，发挥国内各地优势

中国政府周六发布“推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动”规划，明确“一带一路”沿线各国合作重点，其中基础设施互联互通是建设的优先领域，投资贸易合作是重点内容。

--中美关系：美国财长称中国进一步让市场决定人民币汇率是至关重要的

美国财政部长杰克卢周一在北京表示，中国进一步让市场决定人民币汇率是至关重要的。

--两岸关系：台湾表达意愿加入亚投行，中国称将听取意见和建议

台湾前副总统萧万长周末赴博鳌亚洲论坛2015年年会，开幕前与中国国家主席习近平会面，并表达台湾加入亚投行的意愿。对此国台办主任张志军回应，愿意听取台湾的意见和建议。

--路透调查：中国3月官方制造业PMI料回落至49.7，政策宽松预期增强

路透综合20家分析机构预估中值显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计 进一步回落至49.7，连续第三个月低于荣枯线，并将创下2012年8月以来最低，政策进一步宽松预期或因此得到增强。

【金融】

--中国金融：央行新闻处称未接到央行部门召开新闻发布会通知

中国央行新闻处周一对路透明确表示，截至目前，尚未接到央行其他部门将召开新闻发布会的通知。

--银行观点：人民币国际化初始条件已较成熟，推进条件有待加强--浦发

上海浦东发展银行发布最新报告指出，人民币国际化初始条件已经较为成熟，然推进货币国际化条件仍有待加强，未来政策的着力点可放在加强国内金融市场建设上，并实行审慎、稳定的宏观政策和有序推进市场开放及稳定投资者预期。

--中港个股：工行称账户原油单日交易量创新高突破400万桶，因油价大幅波动

全球资产最大的银行--中国工商银行周一称，受去年四季度以来国际油价大幅波动的影响，工行账户原油交易持续火爆。账户原油的单日交易量继1月中旬突破200万桶以后，3月中旬又突破400万桶，达到429万桶，交易金额近13亿元，均创历史新高。

【固定收益】

--中国货币市场：供给偏松回购利率小幅波动，关注明日公开市场操作

中国银行间市场周一早盘主要回购利率波动有限。交易员表示，季末资金需求虽仍旺盛，但场内供给充裕局面不改，流动性延续暖势。目前机构对资金预期尚属平稳，相较之下，隔夜品种需求较为集中，而稍长期限资金虽有融出，但拆入机构略偏少。

--中国债市动态：地方债置换余波未了现券攻守拉锯，国债期货放量下行

中国银行间市场现券周一早盘震荡加剧。对财政部长要进行更多地方债务置换的言论，银行间市场解读不一，有认为现券调整后已具阶段性买入价值的机构入场，与悲观情绪者对垒之下，最新现券收益率较上日变化并不大。

--新债招标：中国农发行一年期债收益率4.0458%，远高于二级--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的一年期固息增发债，中标收益率为4.0458%，远高于二级水平。同时招标的三年和五年债中标收益率为4.2045%和4.2750%。

--中国公开市场：一级交易商本周可继续申报正/逆回购及央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限仍仅有七天一种。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小幅走强，交投清淡期待新刺激打破平衡

人民币兑美元即期周一早盘小幅走高，与人民币中间价小幅走低并跌破6.14关口走势相反。交易员指出，早盘市场缺乏方向感，交投区间也较窄，跟随客盘方向而动，各方等待新的刺激来打破目前的平静市况。

--博鳌论坛：中国今年将对外汇管理条例做一次比较彻底的清理--央行行长

中国人民银行行长周小川周日表示，今年有希望对外汇管理条例做一次比较彻底的清理。从新规则来讲，中国能够基本上实现资本项目的可兑换。

--离岸人民币：香港以外交易中心处理全球人民币支付占比上升--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周一称，随着中国在过去两年指定了更多人民币清算行，香港以外离岸人民币中心占全球人民币支付处理量的比重日益升高。

--离岸人民币：法国东方汇理银行三年期宝岛债以4.8%定价--消息

两位消息人士周一指出，法国东方汇理银行三年期宝岛债已以4.8%定价，该券设有一年不赎回(non call)的发行条件。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.6%至七年新高，一带一路概念股及房产股领涨

中国股市沪综指周一放量收升2.6%，创逾七年收盘新高和两个多月最大单日涨幅。分析师指出，在中国周末宣布“一带一路”框架方案后，今日沪深两市基建港口建材等相关概念大幅上涨，而午后有关央行或会放松二套房贷的传言，给炽热的股市再添一把柴，大盘节节攀高。

--中国证券：证监会将支持财富管理业发展，降低证券期货准入门槛--报载

中国证券报周一报导，证监会主席助理张育军表示，证监会将进一步加快监管转型，努力为财富管理行业创造良好环境，具体包括降低证券期货经营机构准入门槛，放宽机构牌照，加快推进私募基金管理人设立公募基金机构，丰富资产证券化等现代财富管理投资工具等。

--中国互联网：腾讯称看好社交应用、互联网+等四大移动互联网发展方向

中国互联网巨头--腾讯社交网络事业群副总裁侯晓楠周日表示，未来移动互联网创新将朝着社交应用垂直化、娱乐应用社交化、工具应用平台化及“互联网+”四个方向去发展，腾讯看好其中的投资机会，旗下开放平台将扶植更多优质的移动互联网创业企业。

--中港股业绩：中国太保料产险今年扭转承保亏损，与互联网巨头洽商合作

中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司高层周一透露，去年公司产险业务综合成本率上升较快，近六年来首次出现承保亏损，但公司有信心今年将重返盈利。

--中港个股：光大银行去年净利增8.1%，将设立理财业务独立子公司

中国光大银行上周六公告称，该行将全资设立理财业务子公司，该事项须报请监管机构审批，这是国内最早落实分拆业务的上市商业银行。

--中港股业绩：汇兑收益等致兖州煤业去年净利增近八成，拟入股中期期货

中国主要煤炭生产商兖州煤业公告称，2014年实现净利润22.84亿元人民币，同比增长79.68%。因汇兑收益等致财务费用大减，以及资产减值损失下降，且营业外收入同比增加等多重支撑。 (完)