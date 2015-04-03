《路透简报》--中国重要财经一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月30日-4月3日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《综述》稳经济中国楼市调控全面松绑，短期刺激难改长期疲势

面对经济下行压力不减，中国终于开始给楼市调控全面松绑。央行和财政部等多部委最新联手放松房地产信贷和税收政策，包括调低首付比例、信贷以及税收优惠政策，无疑给疲弱的房地产市场带来曙光。市场人士认为，新一轮放松政策短期有助于缓解房地产市场压力，从而提振中国经济，但实际效果仍有待观察，楼市的长期趋势难有改善。

--《综述》中国3月两项制造业PMI一升一降，政策托底见效仍需宽松支持

中国企业生产在春节过后回温，推动3月官方制造业PMI回升至荣枯线上方；而汇丰制造业PMI终值再度回落至50关口下方，受就业和新订单拖累。两项PMI指数一升一降，显示政策托底初见效果，但市场需求仍然不足，宽松政策有待进一步释放。

--《分析》中国“一带一路”大战略下的冷思考

上世纪八十年代，中国依靠改革开放成就了目前经济总量跃居全球第二的大国地位；眼下新鲜出炉的“一带一路”，被视为中国从大国迈向强国的重要战略，其中不乏中国借此转移国内过剩产能的解读声；但需要几代人的努力下，开放包容才是本质。

--《热点聚焦》亚投行：中国经济发展地域拓展至全球的供血站

一边是中国过剩的产能、过剩的资本，一边是“一带一路”沿线各国庞大的基础建设投资需求，而共同的目标--经济增长则是吸引这些国家加入这个全新多边组织的关键。这也意味着，以中国为主导的亚投行，在中国经济增长点拓展至全球空间后，将为遍布全球的基础项目建设提供融资，这其中，人民币将充当第一主角。

--中国经济：扩大全国社保基金投资范围，可投资地方政府债券--国务院

中国国务院周三召开常务会议决定，在依法审慎合规、确保安全的前提下，适当扩大全国社会保障基金投资范围，其中包括，把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。

--中国税收：个人转让非货币性资产所得应缴纳个人所得税--国税总局

中国国家税务总局称，对个人转让非货币性资产的所得，应按照“财产转让所得”项目，依法计算缴纳个人所得税。个人以非货币性资产投资交易过程中取得现金补价的，现金部分应优先用于缴税；现金不足以缴纳的部分，可分期缴纳。

--中国数据：3月服务业PMI升至52.3，但新业务分项创八个月低点--汇丰

中国3月服务业扩张步伐小幅加快，但新业务指数回落至八个月低点，客户需求仍相对疲弱，进而导致企业招聘步伐放慢。汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)升至52.3，上月为52.0。

--中国反腐：周永康涉嫌受贿、滥用职权、泄露国家秘密罪在天津被公诉

新华社周五报导称，中国前政治局常委、前中央政法委书记周永康涉嫌受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密一案已由最高人民检察院侦查终结。中国天津检察机关依法对周永康提起公诉。

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--《焦点》存款保险护航中国利率市场化，但政府隐性担保暂难消

中国的利率市场化行至“最后一公里”，担负保驾护航之重任的存款保险制度如期公布并定于5月1日起施行。市场人士认为，这标志着金融市场的基础性制度建设日趋完善，打破刚性兑付的非市场化行为不日可现。

--中国央行：存款保险费率低于国外，不会对商业银行产生大的影响--副行长

中国央行副行长潘功胜周五表示，中国的存款保险费率远低于其他国家，且费率也不是一成不变的，会根据情况的变化进行调整。他并称，该制度的推出目前不会对商业银行产生大的影响。

--《分析》中国一带一路大战略开启人民币国际化“寻根之旅”

对于人民币国际化而言，中国“一带一路”的对外大战略更具有“寻根”的意味。从五年前中国政府力推人民币国际使用至今，人民币国际化已进入需要落地生根的阶段，一带一路大战略正好提供了这一东风，让其与实体经济有了深度契合的可能。

--路透调查：金融机构固收部门对中国4月降息预期消退，但降准预期浓厚

2015年第四期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构及人士预期，中国央行4月料维持存款基准利率不变，但准备金率下降概率较大。中国经济通缩风险难消，不过央行已在持续引导资金利率下降，令短期再次降息概率降低；但利率市场化、资本项目管制放开预期及有效需求较弱等因素，仍令继续降准成为大概率事件。

--《分析》中国公开市场利率引导必要性暂降，但降准预期难消

在上周第三次调降逆回购利率后，中国央行公开市场本周逆回购操作量价平稳，并连两周实现小幅净投放。季末月初银行间资金面宽松无虞，少量净投放虽影响有限，但仍表明央行维持政策宽松的意图；而鉴于引导资金价格下行已初见成效，逆回购利率稳势短期有望延续。

--《热点聚焦》中国人民币叩关IMF一篮子货币俱乐部，美国态度松动

国际金融官员指出，中国人民币距离跻身主要储备货币之列愈来愈近，今年稍晚可能达成一项协议，将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)的一篮子货币。但美国对此事的态度保守。中国的经济与政治影响力日增，引发美国国会关切。

--《焦点》跨境支付系统CIPS料提高人民币使用，促进外资行参与清算

中国今年将推出人民币跨境支付系统(CIPS)，应会结束国内人民币清算行的垄断地位，让外资银行从迅速成长的人民币清算业务中分一杯羹。

--中国金融：稳步开展农村合作金融，供销社可发起设立中小银行--国务院

中国国务院周四称，要稳步开展农村合作金融服务，将允许符合条件的供销合作社企业开展发起设立中小型银行试点，并鼓励有条件的供销合作社设立融资租赁公司、小额贷款公司、融资性担保公司，与地方财政共同出资设立担保公司。

--中国央行：今年将推进企业征信机构备案和个人征信机构许可--副行长

中国央行副行长潘功胜近日表示，今年央行将稳妥推进企业征信机构备案和个人征信机构许可，并在全国推广小贷公司和融资性担保公司信用评级工作。

--博鳌论坛：中国今年将对外汇管理条例做一次比较彻底的清理--央行行长

中国人民银行行长周小川表示，今年有希望对外汇管理条例做一次比较彻底的清理。从新规则来讲，中国能够基本上实现资本项目的可兑换。

--中国金融：今年资本金融项目料双向波动，加快人民币可兑换--外管局

中国国家外汇管理局周二表示，预计2015年国际收支仍保持“经常项目顺差、资本和金融项目双向波动”格局，跨境资本流动可能震荡加剧。在防范跨境资本冲击前提下，今年将加快人民币资本项目可兑换等关键改革。

--中国外汇：去年四季度资本项目逆差305亿美元，经常项目顺差670亿美元

中国国家外汇管理局周二公布，中国2014年四季度经常项目顺差670亿美元，资本和金融项目逆差305亿美元。外管局公布的国际收支平衡表最终数据并显示，2014年国际收支经常项目顺差2,197亿美元，资本和金融项目顺差382亿美元。

--中国外汇：2014年末对外金融净资产17,764亿美元，按年减11%--外管局

中国国家外汇管理局周二称，2014年末，中国对外金融净资产17,764亿美元，较修订后的2013年末减少11%，较上季末减少1.1%。

--中国证券：证监会将支持财富管理业发展，降低证券期货准入门槛--报载

中国证券报周一报导，证监会主席助理张育军表示，证监会将进一步加快监管转型，努力为财富管理行业创造良好环境，具体包括降低证券期货经营机构准入门槛，放宽机构牌照，加快推进私募基金管理人设立公募基金机构，丰富资产证券化等现代财富管理投资工具等。

--离岸人民币：香港以外交易中心处理全球人民币支付占比上升--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周一称，随着中国在过去两年指定了更多人民币清算行，香港以外离岸人民币中心占全球人民币支付处理量的比重日益升高。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至半年新低

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比下降至半年新低。近期A股市场连续上涨，尤其是成长股估值升至缺乏理性的位置，不少基金经理对未来股市持谨慎态度。本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比由上月的83.3%降至79.4%；债券建议配比则升至10.8%，上月为7.9%；而现金建议配比则由上月的8.8%升至9.9%。

--中国保险：保监会拓宽险资境外投资范围，包括增加香港创业板股票投资

中国保监会周二晚间宣布，适当拓宽保险资金境外投资范围，给予保险机构更多的自主配置空间，其中包括增加香港创业板股票投资。

--中国债市：ST湘鄂债2.4亿元资金无力偿付宣告违约，首破公募债刚性兑付纪录

中科云网(原名:湘鄂情)周四稍晚公告称，公司目前仅收到偿债资金1.61亿，尚有2.41亿资金缺口，将无法在4月7日前按期足额支付“ST湘鄂债”利息及回售款项；“ST湘鄂债”因此成为中国公募债券市场首例发生本金违约的债券。

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--中国新股：4月新股绝大部分集中14-16日，届时再次考验资金面

中国证监会周四下发新一批共30家新股发行批文，其中28家公司周五在沪深证交所刊登首次公开发行（IPO）招股意向书，绝大部分集中在4月14-16日，其中14日是15家新股的网上申购日。

--《焦点》中国“一带一路”战略亮点纷呈，资本市场尚需深入挖掘

中国未来10年重点推进的“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)战略框架近日正式公布。随着路线图的明晰，中国股市对“一带一路”的关注进入一个新阶段。

--《综述》四大行不良贷款上升压力大，多元化处置增强抗风险能力

中国四大国有商业银行年报出炉，净利润增速悉数徘徊在个位数区间；而利率市场化及经济放缓，则令各行的资产质量压力陡增，不良贷款率在连续下降多年后，首次集体回升。高管们并指出，国有银行今明两年面临的不良贷款上升压力仍大。不过，由于银行处理不良贷款的方式呈现多元化，且各行拨备水平较高，银行整体不良贷款风险可控。

--香港新股：广发证券H股以每股18.85港元上限定价，筹资36亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR周二报导，以总资产计中国第四大券商--广发证券股份有限公司计划在香港首次公开发行（IPO）H股，定价为每股18.85港元，为招股价区间上限，筹资36亿美元（约279亿港元）。

--中国房地产：3月百城住宅均价环比和同比均下滑，且同比跌幅再扩大--中指院

中国指数研究院发布的“百城价格指数”报告显示，3月百城住宅均价同比和环比双双下跌，其环比下跌0.15%，跌幅较上月缩小；但同比下跌4.35%，为连续第六个月下跌且跌幅进一步扩大。

--中国房地产：第一季前20大房企中七成销售业绩同比下滑--CRIC

据中国专业房地产咨询机构--易居中旗下克而瑞信息集团(CRIC)公布的第一季国内房企榜单，第一季国内前20大房企业中，七成房企销售业绩同比下滑，万科、恒大地产和绿地集团的房地产销售额仍排名前三位。

--《独家新闻》欧盟难以坚守针对中国商品进口的关税防线--欧盟律师

欧洲越发担心可能被迫降低针对廉价中国进口商品的关税防线。之前欧盟的律师秘密警告称，全球贸易规则可能发生有利于中国的变化，欧盟不应忽视。

--中港个股：万科称希望今年股本回报率挑战历史最好水平，料楼价以稳为主

中国最大房地产企业--万科周二称，希望今年股本回报率挑战历史最好水平，但预料2016年以后才能在业绩上体现。公司管理层并指，目前内地房地产存量仍超过正常区间上限，因此料楼价不会反弹而会持稳。

--中国企业：华为2014年净利较上年增加33%，达到279亿元人民币