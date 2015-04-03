《路透简报》--中国重要财经一周回顾

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月30日-4月3日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】
--《综述》稳经济中国楼市调控全面松绑，短期刺激难改长期疲势
面对经济下行压力不减，中国终于开始给楼市调控全面松绑。央行和财政部等多部委最新联手放松房地产信贷和税收政策，包括调低首付比例、信贷以及税收优惠政策，无疑给疲弱的房地产市场带来曙光。市场人士认为，新一轮放松政策短期有助于缓解房地产市场压力，从而提振中国经济，但实际效果仍有待观察，楼市的长期趋势难有改善。
--《综述》中国3月两项制造业PMI一升一降，政策托底见效仍需宽松支持
中国企业生产在春节过后回温，推动3月官方制造业PMI回升至荣枯线上方；而汇丰制造业PMI终值再度回落至50关口下方，受就业和新订单拖累。两项PMI指数一升一降，显示政策托底初见效果，但市场需求仍然不足，宽松政策有待进一步释放。
--《分析》中国“一带一路”大战略下的冷思考
上世纪八十年代，中国依靠改革开放成就了目前经济总量跃居全球第二的大国地位；眼下新鲜出炉的“一带一路”，被视为中国从大国迈向强国的重要战略，其中不乏中国借此转移国内过剩产能的解读声；但需要几代人的努力下，开放包容才是本质。
--《热点聚焦》亚投行：中国经济发展地域拓展至全球的供血站
一边是中国过剩的产能、过剩的资本，一边是“一带一路”沿线各国庞大的基础建设投资需求，而共同的目标--经济增长则是吸引这些国家加入这个全新多边组织的关键。这也意味着，以中国为主导的亚投行，在中国经济增长点拓展至全球空间后，将为遍布全球的基础项目建设提供融资，这其中，人民币将充当第一主角。
--中国经济：扩大全国社保基金投资范围，可投资地方政府债券--国务院
中国国务院周三召开常务会议决定，在依法审慎合规、确保安全的前提下，适当扩大全国社会保障基金投资范围，其中包括，把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。
--中国税收：个人转让非货币性资产所得应缴纳个人所得税--国税总局
中国国家税务总局称，对个人转让非货币性资产的所得，应按照“财产转让所得”项目，依法计算缴纳个人所得税。个人以非货币性资产投资交易过程中取得现金补价的，现金部分应优先用于缴税；现金不足以缴纳的部分，可分期缴纳。
--中国数据：3月服务业PMI升至52.3，但新业务分项创八个月低点--汇丰
中国3月服务业扩张步伐小幅加快，但新业务指数回落至八个月低点，客户需求仍相对疲弱，进而导致企业招聘步伐放慢。汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)升至52.3，上月为52.0。
--中国反腐：周永康涉嫌受贿、滥用职权、泄露国家秘密罪在天津被公诉
新华社周五报导称，中国前政治局常委、前中央政法委书记周永康涉嫌受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密一案已由最高人民检察院侦查终结。中国天津检察机关依法对周永康提起公诉。
========================================================================== 【金融/证券/保险】
--《焦点》存款保险护航中国利率市场化，但政府隐性担保暂难消
中国的利率市场化行至“最后一公里”，担负保驾护航之重任的存款保险制度如期公布并定于5月1日起施行。市场人士认为，这标志着金融市场的基础性制度建设日趋完善，打破刚性兑付的非市场化行为不日可现。
--中国央行：存款保险费率低于国外，不会对商业银行产生大的影响--副行长
中国央行副行长潘功胜周五表示，中国的存款保险费率远低于其他国家，且费率也不是一成不变的，会根据情况的变化进行调整。他并称，该制度的推出目前不会对商业银行产生大的影响。
--《分析》中国一带一路大战略开启人民币国际化“寻根之旅”
对于人民币国际化而言，中国“一带一路”的对外大战略更具有“寻根”的意味。从五年前中国政府力推人民币国际使用至今，人民币国际化已进入需要落地生根的阶段，一带一路大战略正好提供了这一东风，让其与实体经济有了深度契合的可能。
--路透调查：金融机构固收部门对中国4月降息预期消退，但降准预期浓厚
2015年第四期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构及人士预期，中国央行4月料维持存款基准利率不变，但准备金率下降概率较大。中国经济通缩风险难消，不过央行已在持续引导资金利率下降，令短期再次降息概率降低；但利率市场化、资本项目管制放开预期及有效需求较弱等因素，仍令继续降准成为大概率事件。
--《分析》中国公开市场利率引导必要性暂降，但降准预期难消
在上周第三次调降逆回购利率后，中国央行公开市场本周逆回购操作量价平稳，并连两周实现小幅净投放。季末月初银行间资金面宽松无虞，少量净投放虽影响有限，但仍表明央行维持政策宽松的意图；而鉴于引导资金价格下行已初见成效，逆回购利率稳势短期有望延续。
--《热点聚焦》中国人民币叩关IMF一篮子货币俱乐部，美国态度松动
国际金融官员指出，中国人民币距离跻身主要储备货币之列愈来愈近，今年稍晚可能达成一项协议，将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)的一篮子货币。但美国对此事的态度保守。中国的经济与政治影响力日增，引发美国国会关切。
--《焦点》跨境支付系统CIPS料提高人民币使用，促进外资行参与清算
中国今年将推出人民币跨境支付系统(CIPS)，应会结束国内人民币清算行的垄断地位，让外资银行从迅速成长的人民币清算业务中分一杯羹。
--中国金融：稳步开展农村合作金融，供销社可发起设立中小银行--国务院
中国国务院周四称，要稳步开展农村合作金融服务，将允许符合条件的供销合作社企业开展发起设立中小型银行试点，并鼓励有条件的供销合作社设立融资租赁公司、小额贷款公司、融资性担保公司，与地方财政共同出资设立担保公司。
--中国央行：今年将推进企业征信机构备案和个人征信机构许可--副行长
中国央行副行长潘功胜近日表示，今年央行将稳妥推进企业征信机构备案和个人征信机构许可，并在全国推广小贷公司和融资性担保公司信用评级工作。
--博鳌论坛：中国今年将对外汇管理条例做一次比较彻底的清理--央行行长
中国人民银行行长周小川表示，今年有希望对外汇管理条例做一次比较彻底的清理。从新规则来讲，中国能够基本上实现资本项目的可兑换。
--中国金融：今年资本金融项目料双向波动，加快人民币可兑换--外管局
中国国家外汇管理局周二表示，预计2015年国际收支仍保持“经常项目顺差、资本和金融项目双向波动”格局，跨境资本流动可能震荡加剧。在防范跨境资本冲击前提下，今年将加快人民币资本项目可兑换等关键改革。
--中国外汇：去年四季度资本项目逆差305亿美元，经常项目顺差670亿美元
中国国家外汇管理局周二公布，中国2014年四季度经常项目顺差670亿美元，资本和金融项目逆差305亿美元。外管局公布的国际收支平衡表最终数据并显示，2014年国际收支经常项目顺差2,197亿美元，资本和金融项目顺差382亿美元。
--中国外汇：2014年末对外金融净资产17,764亿美元，按年减11%--外管局
中国国家外汇管理局周二称，2014年末，中国对外金融净资产17,764亿美元，较修订后的2013年末减少11%，较上季末减少1.1%。
--中国证券：证监会将支持财富管理业发展，降低证券期货准入门槛--报载
中国证券报周一报导，证监会主席助理张育军表示，证监会将进一步加快监管转型，努力为财富管理行业创造良好环境，具体包括降低证券期货经营机构准入门槛，放宽机构牌照，加快推进私募基金管理人设立公募基金机构，丰富资产证券化等现代财富管理投资工具等。
--离岸人民币：香港以外交易中心处理全球人民币支付占比上升--SWIFT
环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周一称，随着中国在过去两年指定了更多人民币清算行，香港以外离岸人民币中心占全球人民币支付处理量的比重日益升高。
--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至半年新低
路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比下降至半年新低。近期A股市场连续上涨，尤其是成长股估值升至缺乏理性的位置，不少基金经理对未来股市持谨慎态度。本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比由上月的83.3%降至79.4%；债券建议配比则升至10.8%，上月为7.9%；而现金建议配比则由上月的8.8%升至9.9%。
--中国保险：保监会拓宽险资境外投资范围，包括增加香港创业板股票投资
中国保监会周二晚间宣布，适当拓宽保险资金境外投资范围，给予保险机构更多的自主配置空间，其中包括增加香港创业板股票投资。
--中国债市：ST湘鄂债2.4亿元资金无力偿付宣告违约，首破公募债刚性兑付纪录
中科云网(原名:湘鄂情)周四稍晚公告称，公司目前仅收到偿债资金1.61亿，尚有2.41亿资金缺口，将无法在4月7日前按期足额支付“ST湘鄂债”利息及回售款项；“ST湘鄂债”因此成为中国公募债券市场首例发生本金违约的债券。
========================================================================== 【行业/公司】
--中国新股：4月新股绝大部分集中14-16日，届时再次考验资金面
中国证监会周四下发新一批共30家新股发行批文，其中28家公司周五在沪深证交所刊登首次公开发行（IPO）招股意向书，绝大部分集中在4月14-16日，其中14日是15家新股的网上申购日。
--《焦点》中国“一带一路”战略亮点纷呈，资本市场尚需深入挖掘
中国未来10年重点推进的“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)战略框架近日正式公布。随着路线图的明晰，中国股市对“一带一路”的关注进入一个新阶段。
--《综述》四大行不良贷款上升压力大，多元化处置增强抗风险能力
中国四大国有商业银行年报出炉，净利润增速悉数徘徊在个位数区间；而利率市场化及经济放缓，则令各行的资产质量压力陡增，不良贷款率在连续下降多年后，首次集体回升。高管们并指出，国有银行今明两年面临的不良贷款上升压力仍大。不过，由于银行处理不良贷款的方式呈现多元化，且各行拨备水平较高，银行整体不良贷款风险可控。
--香港新股：广发证券H股以每股18.85港元上限定价，筹资36亿美元--IFR
汤森路透旗下IFR周二报导，以总资产计中国第四大券商--广发证券股份有限公司计划在香港首次公开发行（IPO）H股，定价为每股18.85港元，为招股价区间上限，筹资36亿美元（约279亿港元）。
--中国房地产：3月百城住宅均价环比和同比均下滑，且同比跌幅再扩大--中指院
中国指数研究院发布的“百城价格指数”报告显示，3月百城住宅均价同比和环比双双下跌，其环比下跌0.15%，跌幅较上月缩小；但同比下跌4.35%，为连续第六个月下跌且跌幅进一步扩大。
--中国房地产：第一季前20大房企中七成销售业绩同比下滑--CRIC
据中国专业房地产咨询机构--易居中旗下克而瑞信息集团(CRIC)公布的第一季国内房企榜单，第一季国内前20大房企业中，七成房企销售业绩同比下滑，万科、恒大地产和绿地集团的房地产销售额仍排名前三位。
--《独家新闻》欧盟难以坚守针对中国商品进口的关税防线--欧盟律师
欧洲越发担心可能被迫降低针对廉价中国进口商品的关税防线。之前欧盟的律师秘密警告称，全球贸易规则可能发生有利于中国的变化，欧盟不应忽视。
--中港个股：万科称希望今年股本回报率挑战历史最好水平，料楼价以稳为主
中国最大房地产企业--万科周二称，希望今年股本回报率挑战历史最好水平，但预料2016年以后才能在业绩上体现。公司管理层并指，目前内地房地产存量仍超过正常区间上限，因此料楼价不会反弹而会持稳。
--中国企业：华为2014年净利较上年增加33%，达到279亿元人民币
全球第二大电信设备厂商中国华为公司公布，2014年获利增长33%，因全球采用4G移动通信技术提振了其营收。华为在其周二召开的业绩发布会上宣布，2014年公司净利增至279亿元人民币。 （完） (整理 杨淑祯/林高丽; 审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。