台湾货币市场：短率持平上日，临近月底资金需求上扬但整体仍宽裕

* 临近月底资金稍升但并非全面

* 票券商反向多钱，分配不均

* 债券附买回利率高位成交比例增

记者 高洁如

路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周一仍然在偏低水位，交易人士指出，时近月底市场的资金需求升高，但也并非全面回升，少数银行的拆出较活络，整体而言市况仍在宽松的水位。而明日是季底最后一个交易日，预料市况将会稍微紧张审慎一些。

交易人士指出，虽然明天是季底最后一个交易日，但是以近期市场资金情势普遍宽裕的情况而言，已有不少交易避开月底，这会分散一些月底的资金需求。至于明日的情况，不少大型银行大多边走边看。

〞明天还很难说，最大的变数是分行的客户，10分钟后钱会进来、还是出去也不知道，〞一位大型商银的交易人士说。

另一家小型商银交易员也表示，今日并没有资金到期安排，因此整体而言市况大致趋于平稳。至于市场上有一家大型银行因提供不少一周-二周的资金供银行调度，利率也相当合理，使得有需求的银行调度相当平顺。

本地时间1159，

--台币兑美元 升8.9分，报31.286。

--台湾加权股价指数 升0.33%，报9,535.43点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.389%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.380-0.425%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率暂落在0.388%-0.450%，上日在0.385-0.460%。两周拆款利率暂落在0.390-0.470%，上日0.388-0.520%。三周拆款利率暂未成交，上日在0.455-0.455%。

**票券商分配不均**

一位票券商交易员则表示，月底虽然尚未到最后一天，但是今天资金相当充裕，盘中还反向退钱，希望客户能够在4月再回来交易。

〞4月开始我们要降利率了，央行都把宽松这二个字讲出来了，〞一位票券商交易员说。

他也表示，预期4月的短票利率应可比3月更走低2基点左右，除了已央行公开表态资金非常宽松之外，4月因为很多客户的资金将因跨过季底之后而回流，提供资金者增多之下，利率有很大的可能性会跌破已持续多个月的下档铁板--0.60%。

但也有交易员表示，部分票券商的资金需求增加。整体而言，票券商的资金需求并不平均。

30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.60-0.61%，平稳上日；短票的交易量不大。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.600%，前日在0.607%，成交量58亿台币，上日为75亿。

央行周一存单到期6,789.80亿台币，发行存单金额待稍晚央行公布。

央行存单本周到期总额为1兆9,694.6亿台币，本周余日的到期情况为：周二1,874.50亿台币；周三4,654.50亿台币；周四6,375.80亿台币。周五金融市场因公众假期休市一日。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为314亿台币，累积至周日超额准备为4,609亿台币、加计前期1%的超额准备为5,622亿台币。

**债券附买回利率高位比例增加**

债市附买回(RP)市场高位成交比例增加。交易员表示，今日有将近400亿台币的债券交割，再加上劳退基金解约，使得市场资金偏紧，成交利率向区间高位靠拢。

市场人士指出，今日不少投信都遭到赎回，且已经预告，明天还是会走钱。此外，由于劳退基金提解，使得不少券商的资金缺口难以补平。

〞投信被赎回很多，只好转向银行收资金，投信完全没有钱。〞一位证券商交易员说。

另一票券商交易员则称，季底加月底，效应还是有所显现。不过利率向区间高位靠拢的现象，应该只会维持到明天。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月0.54-0.55%。月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨月则在0.64-0.65%，高位比例增加。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.52%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.58%。