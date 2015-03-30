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债券 | 2015年 3月 30日 星期一 11:02 BJT

希腊评等：惠誉调降希腊评等至CCC，因援助款发放充满不确定性

惠誉称，这一僵局打压了投资者和储户的信心，使该国处于萌芽状态的经济复苏遇阻。

“即使未来几天或几周计划成功完成的前景将改善，但损害也需假以时日才能修复，”惠誉称。

惠誉将希腊今年经济成长率预估从1月时预计的成长1.5%下调至成长0.5%，指因政府对供应商的欠款增加及银行融资紧张，使企业面临的流动性收紧。

周五稍早，希腊向其债权人提交了一份改革清单，誓言今年将录得少量预算盈余。

惠誉表示，如果希腊的改革措施获得接受，希腊将更一步接近获得余下的部分救助资金。

“欧元集团在拨付资金前，可能希望希腊政府显示其已执行部分改革清单的措施，这可能将资金拨付时间推迟，最早也要到4月晚些时候，”惠誉称。(完)
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