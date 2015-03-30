《交易视点》中国转债市场建议继续控制仓位等待机会--中金

路透上海3月30日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，本周建议投资者继续控制仓位等待机会，个券上小幅调节。临近触发赎回品种，除非对正股有非常强的判断，“丑媳妇总得见公婆”，在溢价率逐步归零压力下应继续关注兑现机会。

报告指出，上周判断转债市场“又将进入难操作阶段，追涨的性价比渐淡，持有中关注个券兑现节奏”。“终点难惊喜，过程不放弃”的中期判断继续坚持，适度波段、个券配置相结合。

次新券品种未来仍有望受益于稀缺性加剧的支撑，高估值短期难以明显萎缩，仍是刚性配置资金的底仓品种。正股角度看，A、H高溢价品种，如洛钼、电气等转债将存在一定压力，维持少量配置，等待冲击过后的低吸机会。

反过来，民生转债等beta品种绝对价位回落到135元附近之后，开始初步显露低吸价值。地产政策松绑预期又起，对格力等有一定的支撑，但对即将触发赎回的冠城转债仍应逢利好兑现机会。

**市场回顾**

上周股市在周一继续高歌猛进，随后由于股指短期累积涨幅不小，夹杂IPO将再度来临的担忧，市场情绪收敛，股指开始转为震荡走势，成交量也在周二的新高后逐步回落。上证综指当周累计上涨2%，近期火热的旅游、受益政策预期的建筑、机械等板块涨幅居前，而银行、非银周回报垫底。创业板指当周累计涨幅达到5%，但周四曾在监管担忧下单日下跌3.9%。

由于板块分布等原因，转债平价指数表现不及股指，转债对股价敏感性降低，估值也出现收缩。同时，权重较大的几只转债表现不佳，转债指数当周收跌3.4%。其中，已经不具有可操作性的东华继续大涨，复牌的齐翔也不出意外出现补涨走势，海运和格力在各自利好推动下紧随其后。

一级市场动态：天士力可交换债过会，澳洋顺昌可转债4月1日上会，一级市场“断炊”情况暂缓解。上周，天士力公告称，控股集团拟发行的可交换债获得证监会审核通过，规模不超过12亿元，期限不超过5年，融资规模相当于天士力总市值的3%、天士力控股持有市值的6%。此外，澳洋顺昌传统可转债4月1日上会，规模为不超过5.10亿元。

不过值得注意的是：

1、一级市场“断炊”暂缓解，但由于规模十分有限，加上存量个券仍面临赎回压力，距离拿批文正式发行可能还需要一个月左右时间，二级市场仍“不解渴”。

2、天士力控股股东通过可交换债融资转而参与公司非公开增发，可交换债可以成为市值管理和资本运用的工具。

3、传统转债目前与IPO的审批通道相同，如果IPO有所加速，对转债审批会有一定的挤出影响，审批效率仍偏低。此外，在未来一两个月内，规模较大转债发行还看不到。

4、新券上市定位无疑将很高，打新机会无疑仍值得密切关注。

**转债市场调查**

中金转债市场调查（4月期）显示，投资者预期仍正面，但分歧明显加大。3月份调查结果再次得到市场验证，但受制于板块分布及本身溢价率的挤压，转债指数涨幅远小于股指，好在仍明显跑赢纯债市场。

本期4月份调查显示，投资者对于短期股市、转债预期在方向上仍正面，但分歧明显扩大，对于中期走势预期则有所降温。从本期调查结果来看，投资者对股市的短期预期仍然偏向乐观，股指信心指数与上期差别不大，但分歧有所加大，表现选择看跌和大幅看涨者均有所增多，认为不确定性增大的投资者比率也大为提升。

转债估值信心指数也与上期变化不大，但前述分化同样存在。而投资者对于转债回报的预期则相对一致，更多投资者认可小幅上涨，转债表现信心指数微幅下降。对于中长期，投资者的期待有所下降，看跌者比例达近期调查的高点。

大类资产配置上，转债仍是短期最被看好的品种，转债市场来自纯债的机会成本仍然不高。投资者的操作策略上，有35%的投资者在“伺机加仓”，比例有所降低，伺机减仓者相应增加。

板块上，题材股仍是比较一致的择股方向，看好小盘成长股的投资者相对较少。转债个券方面，几只新券、规模较大的民生、浙能以及近期表现靓丽的歌华等仍最受关注。

**股市预判**

资金涌入托底，但短期“风向”不利，指数僵持，板块分化。从上周基金开户、融资融券规模等情况看，资金仍在快速涌入市场。

但如下因素都对股市上冲构成压制作用，包括：

1、4月份IPO公布应仅仅是时间问题，只数会否增加仍令投资者大举做多投鼠忌器。

2、政策风向的微妙变化再次值得关注。上周末的证监会新闻发布会上，新闻发言人宣布博元投资因为涉嫌重大违法已被移送公安机关，另外有31家公司处于立案调查阶段，都将引发小盘股的个股风险，为市场狂热情绪降温。而公募基金获准通过沪港通直投港股，这将对资金面尤其是A、H高溢价板块构成较大压力。

3、业绩密集披露期到来，结合近期的工业企业利润和国有企业盈利等数据看，难以乐观。

4、此外，即将在4月5日迎来回售日的湘鄂债会否成为真正打破刚兑的第一单值得关注。而股指在之前连续拉升之后，本身也有震荡调整消化获利盘的要求。值得注意的是，博鳌论坛中相关信息可能带来较多的板块机会，包括“一路一带”、“中国制造2025”等。而楼继伟关于在全国人大评估后财政部可能进行更多地方债务置换的说法不排除对银行股产生一定的支撑，但对利率债却是雪上加霜。

整体来看，股指将继续僵持，波动加大。而板块上，相关主题性板块仍值得重点关注，防御性板块存在补涨机会，而A、H高溢价板块承压，小盘股将剧烈分化。

**热点个券**

传媒类转债：歌华的故事处于开始阶段，中期仍存机会，吉视有一定的替代价值。

洛钼转债：业绩符合预期，关注金属价格走势和资本运作动向，公募基金通过沪港通直投港股对A股将有一定的冲击。我们上周已将其在个券排序中后置，短期建议继续少量配置，之前建议不追涨，后续建议关注低吸机会。

齐翔转债：资产收购方案发布，“补涨+业绩增厚”推动正股走强。但本次收购更像是“一次性的故事”，转债冲高回落存在必然性。

14宝钢EB：退保率激增导致标的股业绩不达预期，但业务结构调整积极，正股弹性仍在。加上转债无赎回压力，仍是刚性配置资金的底仓品种。

条款跟踪：恒丰触发赎回，深燃、歌华、冠城临近赎回条件。其中，深燃对正股稀释率等较高，需要继续积极兑现获利，有持股能力投资者可等待转股压力释放后再予介入并转股。(完)