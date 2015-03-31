香港新股：福耀玻璃H股首日挂牌，开盘价较招股价高11.3%

中国经济：PPP条例正有序推进，最近一两个月可能公开征求意见--财政部官员
路透北京5月11日 - 中国财政部条法司副司长周劲松周四表示，ppp立法工作正有序推进，按照问题导向原则推进立法工作，进程符合预期；而正在推进的ppp条例最近一两个月可能会向社会公开征求意见。
路透香港3月31日 - 中国最大汽车玻璃制造商--福耀玻璃工业集团股份有限公司 周二在香港首日挂牌，开盘价报18.7港元，较招股价高出11.3%。
福耀玻璃是次在港首次公开发行（IPO）发售4.39亿股，每股定价16.8港元，为招股价区间14.8.8-16.8港元的上限，集资73.87亿港元。招商证券与瑞银担任联席保荐人。
福耀玻璃公开发售部份获得45.07倍认购，其国际配售则获得大幅超额认购。
福耀玻璃已在A股上市逾22年，市值近350亿元人民币。以2013年的销量计，福耀玻璃是中国最大、世界第二大的汽车玻璃生产商。公司的客户包括通用汽车 和大众汽车 旗下奢侈品牌奥迪 。
是次H股上市集资所得款项主要用于投资于美国俄亥俄州以及俄罗斯的生产设施。（完） (发稿 刘雅丽； 审校 梁慧仪/曾祥进)
路透北京5月11日 - 中国财政部条法司副司长周劲松周四表示，ppp立法工作正有序推进，按照问题导向原则推进立法工作，进程符合预期；而正在推进的ppp条例最近一两个月可能会向社会公开征求意见。
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800