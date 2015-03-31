版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 09:25 BJT

香港新股：福耀玻璃H股首日挂牌，开盘价较招股价高11.3%

路透香港3月31日 - 中国最大汽车玻璃制造商--福耀玻璃工业集团股份有限公司 周二在香港首日挂牌，开盘价报18.7港元，较招股价高出11.3%。

福耀玻璃是次在港首次公开发行（IPO）发售4.39亿股，每股定价16.8港元，为招股价区间14.8.8-16.8港元的上限，集资73.87亿港元。招商证券与瑞银担任联席保荐人。

福耀玻璃公开发售部份获得45.07倍认购，其国际配售则获得大幅超额认购。

福耀玻璃已在A股上市逾22年，市值近350亿元人民币。以2013年的销量计，福耀玻璃是中国最大、世界第二大的汽车玻璃生产商。公司的客户包括通用汽车 和大众汽车 旗下奢侈品牌奥迪 。

是次H股上市集资所得款项主要用于投资于美国俄亥俄州以及俄罗斯的生产设施。（完） (发稿 刘雅丽； 审校 梁慧仪/曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐