中国汇市：人民币早盘小幅走强，交投清淡期待新刺激打破平衡

路透北京3月30日 - 人民币兑美元 即期周一早盘小幅走高，与人民币中间价小幅走低并跌破6.14关口走势相反。交易员指出，早盘市场缺乏方向感，交投区间也较窄，跟随客盘方向而动，各方等待新的刺激来打破目前的平静市况。

交易员指出，最近大行操作量明显减少，客盘购汇需求亦趋于下降，实际交投比较清淡，整个盘面实际波动只有20个点左右。

“感觉现在这个位置很尴尬，下也能上，上也能下，但现在没有出现一方压倒另一方的状况，”某城商行交易员表示，“大家都在等外围市场是否有大的变动，或者央行进一步的干预措施。”

北京时间11:40，人民币兑美元即期报6.2123元，上日收报6.2167元。今日人民币兑美元中间价 为6.1402元，上日中间价为6.1397元。

上周五盘中离岸人民币在美元走强下快速下探6.22关口，离岸人民币和境内即期的价差一度扩大至80个点左右，但在随后美元回调之后离岸人民币汇价出现快速反弹。周一早盘开始两地价差几乎消失。

交易员表示，离岸做空人民币的成本比较高，如果不是有比较大的获利空间的话，各方还是相对比较谨慎，目前看空人民币的势头也不是特别的占据优势，所以一旦有短期收益，获利了结的情绪较高。

中国汇率改革备受关注，这可能将成为今年影响人民币汇率走势的关键点。美国财政部官员上周五表示，美国财政部长雅各布·卢本周一访华时将敦促中国采取更多的由市场决定的汇率。奥巴马政府认为，人民币进一步升值将有助于全球经济。

而中国人民银行行长周小川周日表示，今年有希望对外汇管理条例做一次比较彻底的清理。从新规则来讲，中国能够基本上实现资本项目的可兑换。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周一小涨，此前美联储(FED)主席叶伦强调了联储可能在今年稍晚开始逐步升息的观点。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3665/6.3715，上日尾盘为6.375。

北京时间11:40，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2134/6.2154元，上一交易日尾盘报6.2098元。