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市场报道 | 2015年 3月 30日 星期一 13:54 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：预期中国进一步放松政策

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    * 澳元/美元跌0.44%，欧元/美元跌0.21%，美元/日圆涨0.07%，美元
/马币涨0.8%
    * 日经指数涨0.57%，沪综指涨2.03%，MSCI明晟亚太地区(除日本)上
扬0.47%，美债收益率(殖利率)报1.9580%，布兰特原油期货下滑0.6%
    * 日本工业生产下滑引发对国内需求担忧 
    * 中国人民银行行长周小川周日表示，中国还是常规货币政策，必须
警惕通缩风险 
    * 希腊与债权人继续谈判，其改革清单仍未成形 (完)

      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             

 (编译 王丽鑫；审校 于春红)
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