重发-《中国企业债发行日程表》--3月30日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
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*重庆市铜梁区 12 7 4/7簿记建档 -- AA 4/8-4/10 西南证券
金龙城市建设投资 (第3-7年末每年还20%本金)
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宜兴城市 11 7 3/27簿记建档 *6.16% AA+ 3/30-4/1 东方花旗证券
建设发展 (第3-7年末每年还20%本金)
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益阳高新 16 7 3/27簿记建档 *7.00% AA 3/30-4/1 西南证券
技术产业资产经营 (第3-7年末每年还20%本金)
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贵阳白云 10 7 3/26簿记建档 7.30% AA- 3/27-4/2 中航证券
工业发展投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保)
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陕西黄河 7 6 -- 8.00% AA 3/27-4/2 西部证券
矿业集团 (附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权/陕西龙门钢铁集团提供担保)
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东营市城市 8 7 -- 上限7.00% AA 3/31-4/2 东方花旗证券
资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保） 中信建投证券
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郫县国有 14 7 3/31簿记建档 上限7.26% AA 4/1-4/3 天风证券
资产投资经营 (第3-7年末每年还20%本金)
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广东路桥 20 15 4/1簿记建档 -- AA+ 4/2-4/3 广州证券
(广东省交通集团提供担保) 国泰君安证券
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湖北全洲 5 5 4/1簿记建档 -- AA- 4/2-4/3 海通证券
扬子江建设工程 (第3、4、5年分别返还30%、30%、40%本金) 浙商证券
(中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保)
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长沙市轨道 30 10 4/2簿记建档 -- AA+ 4/3-4/8 华泰证券
交通集团 (第3-6年末每年返还10%本金，第7-10年末每年返还15%本金) 中银国际证券
西南证券
财富债券
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长沙市轨道 30 10 4/2簿记建档 -- AA+ 4/3-4/8 华泰证券
交通集团 (第3-6年末每年返还10%本金，第7-10年末每年返还15%本金) 中银国际证券
西南证券
财富债券
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海门市 14 7 4/2簿记建档 上限7.80% AA 4/3-4/8 平安证券
城市发展投资 (第3-7年末每年返还20%本金)
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江苏联峰实业 10 6 4/3簿记建档 -- AA- 4/7-4/9 海通证券
(附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权/张家港经济开发区实业担保) 东吴证券
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诸暨市 11 7 4/3簿记建档 -- AA 4/7-4/9 中信建投证券
越都投资发展 (第3-7年末每年还20%本金)
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湖北省 4.5 7 4/2簿记建档 上限7.78% AA+ 4/3-4/10 长江证券
长江产业投资集团 (第3-7年末每年返还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
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乌鲁木齐 6 4 3/26簿记建档 6.79% AA 3/27-4/1 申万宏源证券
经济技术开发区建设发展总公司 (附第三年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
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注: *表示新增。(完)
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