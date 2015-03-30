《独家新闻》富达投资采取行动，试图终止杜邦股权代理人争端--消息

“我们最近已与许多杜邦的大股东碰面，我们的想法与他们的互相呼应，”她表示，“2015年杜邦每股盈余(EPS)料连续第四年无法追上2011年水准，在此情形下，让Trian进入董事会，将有助于刺激销售、利润与获利。”

持有杜邦2.7%股权的Trian，目前打算在5月13日杜邦年度股东会上，争取让四名自家主管成为杜邦董事。名单中包括Trian共同创办人暨执行长佩尔茨(Nelson Peltz)，他在今年初便要求获得董事会一个席位。

不过杜邦上月提出Ed Breen与Jim Gallogly两位董事人选。为了试图结束这场代理人之争，杜邦也表示，准备接受该基金提出一位人选成为董事，但拒绝佩尔茨进入董事会。

杜邦已表示，将分拆高性能化学品业务。佩尔茨也要求杜邦将变动较大但能够提供强大金流的原材料业务，从其营养与医疗保健、农业以及工业生物科技部门分拆出来。

但杜邦回绝佩尔茨的提议，强调维持业务体系的完整，能让公司从其科学平台、全球规模、市场接触面与品牌中获益。

消息人士表示，过去几周双方阵营已对杜邦前30-40大股东进行游说。

路透针对持有杜邦约4,800万股、占5%股权的多位投资人进行调查，对于Trian进入董事会代表一事赞成与反对者各半。(完) (编译/审校 张明钧/陈宗琦/孙茉莉)