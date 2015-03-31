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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 09:16 BJT

中国公开市场：今日将进行250亿元逆回购操作，期限七天--业内人士

路透上海3月31日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行250亿元人民币逆回购操作，期限为七天。

据路透统计，本周公开市场共有450亿元人民币逆回购到期回笼资金，央票则最早要到2016年7月才开始有到期。

央行公开市场上周共进行两次七天期逆回购操作，总额450亿元人民币；当周净投放100亿元，结束此前连四周净回笼态势。其中逆回购中标利率周二降10个基点(bp)至3.55%，周四则持稳。至此，春节后一个月内公开市场逆回购利率已三次下行。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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