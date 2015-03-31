基金观点：慎防国际股市波动，4G带动功率放大器产业起飞--元大宝来投信

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透台北3月31日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信最新评论指出，近期美国经济出现调整压力，主因美元大幅走高，使美国企业出口竞争力受到影响，过去美股影响因素，最重要是企业盈余，其次是美国经济季度GDP，近期美国企业盈余增长率被下修转为衰退，且预估财报不如市场预期比重上升，而美国今年第一季季GDP可能由2%以上降为1.8%，搭配美股自2011年欧债危机以来，股市涨幅惊人，尚未有较明显回档，目前虽市场聚焦在FED升息政策变化，惟股市基本面与强劲走势渐出现背离，短期可能须提防美股带动国际股市出现回档整理，进行长多格局下之短期回整。
**4G带动PA高成长**
功率放大器(PA)在智慧型手机中，主要功能是放大讯号，由于4G智慧型手机大多需要涵盖4G全频段，也需向下相容3G频段，PA之平均使用量可能是3G手机倍增，平均每支手机用量可能超过5颗，而其实其他无线通讯产品，也都需要功率放大，包括平板电脑，基地台，或未来大量应用之物联网相关设备，整体产业成长力强；观察美股中，Avago及Skyworks股价皆强势大涨，过去1年涨幅达3至4倍，目前预估本益比也都约达20倍，透露产业出现复苏荣景。
以产业结构分析，从最上游砷化镓基板，磊晶，晶圆制造，到最下游封测，国内厂商除基板外皆有相当市场地位，而在晶圆制造方面，国内主要走晶圆代工，跟随国际大厂成长；自2014年第4季以来，国内PA相关族群已有一段涨幅，短期不宜追高，可趁台股大盘随市回整时，逢低承接，迎接产业旺季，预估未来相关个股，可能由10至15倍适用本益比评价，上调为15至20倍评价。
短期美股可能出现较剧烈之波动，研判仍属长多架构下之短期回档，若美股拉回，台股将跟进，且由于半导体领导厂商传出订单下修之利空，中国大陆行动装置相关补货需求，不如市场预期，半导体产业可能出现短暂库存调整，未来宜逢国际市场利空拉回时布局，方为较佳进场时机。科技股看好PA、光通讯、USB3.1、物联网、网路电商、云端、高阶手机镜头、金属机壳；非电产业看好运动鞋、机能运动衣材、车用安全零组件、海运股、航空股、体内导管医材、环保水资源。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016