基金观点：慎防国际股市波动，4G带动功率放大器产业起飞--元大宝来投信

路透台北3月31日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信最新评论指出，近期美国经济出现调整压力，主因美元大幅走高，使美国企业出口竞争力受到影响，过去美股影响因素，最重要是企业盈余，其次是美国经济季度GDP，近期美国企业盈余增长率被下修转为衰退，且预估财报不如市场预期比重上升，而美国今年第一季季GDP可能由2%以上降为1.8%，搭配美股自2011年欧债危机以来，股市涨幅惊人，尚未有较明显回档，目前虽市场聚焦在FED升息政策变化，惟股市基本面与强劲走势渐出现背离，短期可能须提防美股带动国际股市出现回档整理，进行长多格局下之短期回整。

**4G带动PA高成长**

功率放大器(PA)在智慧型手机中，主要功能是放大讯号，由于4G智慧型手机大多需要涵盖4G全频段，也需向下相容3G频段，PA之平均使用量可能是3G手机倍增，平均每支手机用量可能超过5颗，而其实其他无线通讯产品，也都需要功率放大，包括平板电脑，基地台，或未来大量应用之物联网相关设备，整体产业成长力强；观察美股中，Avago及Skyworks股价皆强势大涨，过去1年涨幅达3至4倍，目前预估本益比也都约达20倍，透露产业出现复苏荣景。

以产业结构分析，从最上游砷化镓基板，磊晶，晶圆制造，到最下游封测，国内厂商除基板外皆有相当市场地位，而在晶圆制造方面，国内主要走晶圆代工，跟随国际大厂成长；自2014年第4季以来，国内PA相关族群已有一段涨幅，短期不宜追高，可趁台股大盘随市回整时，逢低承接，迎接产业旺季，预估未来相关个股，可能由10至15倍适用本益比评价，上调为15至20倍评价。