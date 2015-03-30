主要国家经济指标预测--3月31日****

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日(二) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 2月 -- +1.8% 0030 澳洲民间部门信贷 2月 -- +0.5% 0130 日本加班工资 2月 -- +2.6% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- +27.5% 房屋开工(较上年同期) -7.1% -13.0% 0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 -0.8% +2.9% (较上年同期) +3.7% +5.3% 0645 法国消费者支出(较前月) 2月 持平 +0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -0.9% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 减少1.2 减少2 未经季节调整失业人数(万人) 294.5 300 经季节调整失业率 6.5% 6.5% 经季节调整失业人数(万人) -- 281.2 0800 意大利失业率 2月 12.5% 12.6% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.7% 0830 英国企业投资(较前季) 第四季终值 -- -1.4% (较上年同期) -- +2.1% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第四季 赤字214.5 赤字270 0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 -0.1% -0.3% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -- +0.6% 0900 欧元区失业率 2月 11.2% 11.2% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 -- +0.4% (较上年同期) -0.1% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +2.2% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -1.1% (较上年同期) -- -2.9% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 -0.2% +0.3% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 1月 +0.6% +0.9% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.1% +0.1% 房价指数(较上年同期) +4.5% +4.5% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 51.5 45.8 1400 美国消费者信心指数 3月 96.0 96.4 2230 澳洲AIG制造业指数 3月 -- 45.40 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 3月 +0.1% 持平 (较上年同期) +0.4% +0.5% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正14 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 正17 正16 央行短观小型制造业景气判断指数 正3 正1 央行短观小型非制造业景气判断指数 0 负1 央行短观大型企业资本支出 +0.5% +8.9% 央行短观小型企业资本支出 -16.5% -6.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月29日(日) 2350 日本工业生产 2月初值 -3.4% -1.8% 一个月预估值 -2.0% -- 两个月预估值 +3.6% -- 3月30日(一) 0700 瑞士KOF领先指标 3月 90.8 89.1 0800 意大利企业信心指数 3月 103.7 99.8 0800 意大利消费者信心指数 3月 110.9 110.9 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 增加7.4 增加9.00 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加17.41 增加16.00 抵押贷款批准件数(千件) 61.760 61.500 M4货供额(较前月) -0.2% -- 0900 欧元区企业景气指数 3月 0.23 -- 经济景气指数 103.9 103.1 工业景气指数 负2.9 负4.0 服务业景气指数 正6.0 正5.1 消费者信心指数 负3.7 负3.7 消费者通胀预期指数 负0.8 -- 生产者通胀预期指数 负4.4 -- 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.5% +0.5% (较上年同期) +0.1% +0.1% 1230 美国个人所得(较前月) 2月 +0.4% +0.3% 个人支出(较前月) +0.1% +0.2% 实质个人支出(较前月) -0.1% -- 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.4% -- PCE物价指数(较前月) +0.2% -- (较上年同期) +0.3% -- 1400 美国成屋待完成销售指数 2月 106.9 -- 成屋待完成销售(较前月) +3.1% +0.4% 2145 新西兰建筑许可 2月 -6.3% -- 2300 韩国工业生产(较前月) 2月 +2.6% +0.4% (较上年同期) -4.7% -1.5% 服务业产出(较前月) +1.6% -- 2305 英国GfK消费者信心指数 3月 正4 正2 (完)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。