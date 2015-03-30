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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 07:07 BJT

****主要国家经济指标预测--3月31日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段       预估值      前值
    
    3月31日(二)
    0000  澳洲HIA新屋销售(较前月)                        2月           --      +1.8%
    0030  澳洲民间部门信贷                               2月           --      +0.5%
    0130  日本加班工资                                   2月           --      +2.6%
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                       2月           --     +27.5%
              房屋开工(较上年同期)                                   -7.1%    -13.0%
    0600  德国实质零售销售(较前月)                       2月         -0.8%     +2.9%
                          (较上年同期)                               +3.7%     +5.3%
    0645  法国消费者支出(较前月)                         2月          持平     +0.6%
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                2月           --      -0.9%
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)               3月       减少1.2     减少2
                 未经季节调整失业人数(万人)                          294.5       300
                 经季节调整失业率                                     6.5%      6.5%
                 经季节调整失业人数(万人)                              --      281.2
    0800  意大利失业率                                   2月         12.5%     12.6%
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第四季终值         +0.5%     +0.5%
                               (较上年同期)                          +2.7%     +2.7%
    0830  英国企业投资(较前季)                    第四季终值           --      -1.4%
                      (较上年同期)                                     --      +2.1%
    0830  英国经常帐收支(亿英镑)                      第四季     赤字214.5   赤字270
    0900  欧元区HICP(较上年同期)                     3月初值         -0.1%     -0.3%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                           --      +0.6%

    0900  欧元区失业率                                   2月         11.2%     11.2%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)          3月初值           --      +0.4%
                                  (较上年同期)                       -0.1%     -0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     +2.2%     +0.3%
                                    (较上年同期)                     +0.1%     +0.1%
    1000  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)              2月           --      -1.1%
                                   (较上年同期)                        --      -2.9%
    1230  加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)                1月         -0.2%     +0.3%
    1300  美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 1月         +0.6%     +0.9%
                             未经季节调整房价指数(较前月)            +0.1%     +0.1%
                             房价指数(较上年同期)                    +4.5%     +4.5%
    1345  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                  3月          51.5      45.8
    1400  美国消费者信心指数                             3月          96.0      96.4
    2230  澳洲AIG制造业指数                              3月           --      45.40
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)                3月         +0.1%      持平
                               (较上年同期)                          +0.4%     +0.5%
    2350  日本央行短观大型制造业景气判断指数          第一季          正14      正12
              央行短观大型非制造业景气判断指数                        正17      正16
              央行短观小型制造业景气判断指数                           正3       正1
              央行短观小型非制造业景气判断指数                           0       负1
              央行短观大型企业资本支出                               +0.5%     +8.9%
              央行短观小型企业资本支出                              -16.5%     -6.7%
     
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值    预估值 
    
    3月29日(日)
    2350  日本工业生产                               2月初值        -3.4%      -1.8%
              一个月预估值                                          -2.0%        -- 
              两个月预估值                                          +3.6%        -- 
    
    3月30日(一)
    0700  瑞士KOF领先指标                                3月        90.8        89.1
    0800  意大利企业信心指数                             3月       103.7        99.8
    0800  意大利消费者信心指数                           3月       110.9       110.9
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                         2月     增加7.4    增加9.00
              抵押贷款发放金额(亿英镑)                       　增加17.41   增加16.00
              抵押贷款批准件数(千件)                              61.760      61.500
              M4货供额(较前月)                                     -0.2%         -- 
    0900  欧元区企业景气指数                             3月        0.23         -- 
                经济景气指数                                       103.9       103.1
                工业景气指数                                       负2.9       负4.0
                服务业景气指数                                     正6.0       正5.1
                消费者信心指数                                     负3.7       负3.7
                消费者通胀预期指数                                 负0.8         -- 
                生产者通胀预期指数                                 负4.4         -- 
    1200  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            3月初值       +0.5%       +0.5%
                                 (较上年同期)                      +0.3%       +0.3%
              消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                     +0.5%       +0.5%
                                      (较上年同期)                 +0.1%       +0.1%
    1230  美国个人所得(较前月)                          2月        +0.4%       +0.3%
              个人支出(较前月)                                     +0.1%       +0.2%
              实质个人支出(较前月)                                 -0.1%         -- 
              核心PCE物价指数(较前月)                              +0.1%       +0.1%
                            (较上年同期)                           +1.4%         -- 
             PCE物价指数(较前月)                                   +0.2%         -- 
                        (较上年同期)                               +0.3%         -- 
    1400  美国成屋待完成销售指数                      2月          106.9         -- 
              成屋待完成销售(较前月)                               +3.1%       +0.4%
    2145  新西兰建筑许可                              2月          -6.3%         -- 
    2300  韩国工业生产(较前月)                        2月          +2.6%       +0.4%
                      (较上年同期)                                 -4.7%       -1.5%
              服务业产出(较前月)                                   +1.6%         -- 
    2305  英国GfK消费者信心指数                       3月            正4         正2
    (完)
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