《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月30日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*中粮集团 400 40 6 3/31簿记建档 建设银行 AAA 4/2 4/3
工商银行
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*五矿集团 300 20 7 3/31簿记建档 农业银行 AAA 4/2 4/3
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*中信证券 208 50 3 4/2招标 交通银行等 AAA 4/3 4/7
(最高发行余额)
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*中国黄金集团 50 15 12 4/2簿记建档 兴业银行 AAA 4/3 4/7
民生银行
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*光明食品集团 20 20 12 4/2簿记建档 光大银行 AAA 4/3 4/7
民生银行
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*湖北省鄂西 16 6 12 4/2簿记建档 兴业银行 AA 4/3 4/7
生态文化旅游圈投资
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*博瑞投资 9 2.5 12 4/2簿记建档 中信银行 AA 4/3 4/7
控股集团
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三亚凤凰 18 6 12 3/31簿记建档 光大银行 AA 4/1 4/2
国际机场
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永城煤电控股 70 30 12 4/1簿记建档 中信银行 AAA 4/3 4/7
交通银行
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国泰君安证券 139 35 3 4/1招标 工商银行 AAA 4/2 4/3
(最高发行余额) 兴业银行
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绵阳科技城 20 6 12 4/1簿记建档 交通银行 AA 4/2 4/3
国泰君安证券
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江苏国泰 6 3 12 4/1簿记建档 中信银行 AA 4/3 4/6
国际集团 进出口行
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西南交通 3 2.8 12 4/1簿记建档 招商银行 AA- 4/2 4/3
建设集团 (以发行人房产、土地使用权及云南铁路总公司业务综合大楼提供抵押担保)
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宜华木业 6 3 12 4/1簿记建档 招商银行 AA- 4/3 4/7
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中煤集团 13 6 12 4/3簿记建档 浦发银行 AA+ 4/7 4/8
山西华昱能源
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山东玉皇化工 9 5 12 4/3簿记建档 建设银行 AA 4/7 4/8
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长江南京 6.2 1 12 4/7簿记建档 农业银行 AA- 4/8 4/9
航道工程局
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3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*冀中能源 10 10 5 4/7簿记建档 交通银行 AA 4/9 4/10
邯郸矿业集团 (冀中能源集团担保)
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*内蒙古高等级 60 30 永续中票 4/7-4/8簿记 招商银行 AA+ 4/9 4/10
公路建设开发 (品种一、二初始发行规模分别为20亿元和10亿元，可双向回拨)
(品种一每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年期票面利率上调300bp)
(品种二每7年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第8年起票面利率上调300bp)
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*沈阳机床 5 5 5 4/7簿记建档 浦发银行 AA 4/9 4/10
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*中航机电系统 35 15 5 4/7簿记建档 工商银行 AAA 4/8 4/9
中信银行
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中国电力 150 40 永续中票 3/31簿记建档 平安银行 AAA 4/1 4/2
投资集团 民生银行
(每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年起票面利率上调300bp)
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上海市北 15 6 5 4/1簿记建档 兴业银行 AA 4/2 4/3
高新集团
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重庆化医控股 20 10 永续中票 4/1簿记建档 兴业银行 AA+ 4/3 4/7
(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp)
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TCL集团 30 5 5 4/1簿记建档 国开行 AA+ 4/2 4/3
进出口行
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海亮集团 10 10 永续中票 4/1-4/2簿记 南京银行 AA+ 4/3 4/7
(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调500bp)
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青海省 14 14 3 4/2簿记建档 华夏银行 AA 4/3 4/7
投资集团
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四川省水电 5 5 5 4/2簿记建档 兴业银行 AA 4/3 4/7
投资经营集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)
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