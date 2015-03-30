《中国债市每日综述》现券收益率升势再扩大，供给忧虑挥之不去

* 现券收益率升势再扩大

* 地方债引发的供给忧虑挥之不去

* IRS仅小涨，因对逆回购利率再降仍有预期

* 债市供需仍面临不确定性，疲弱心态暂难改

路透上海3月30日 - 中国银行间市场周一现券收益率升势再扩大，交投最活跃的10年国开债收益率上行约10个基点(bp)，国债期货亦震荡走弱，因地方债引发的利率债供给压力挥之不去；不过相较现券，利率互换(IRS)仅小涨，一方面回购定盘利率相对稳定，此外对于央行再降逆回购利率仍有预期。

交易员指出，午后招标的农发行一年新债触及投标上限，而在债市供需面临的不确定性明朗前，疲弱的市场心态难以有效扭转，收益率依然有上行空间。

“接下来还是很担心，不知道地方债怎么搞法，供给压力太大，只能观望了，看什么时候会有政策出来，”上海一银行交易员称。

财政部长楼继伟上周五表示，中国的总体债务规模是可控的，包括国债和地方债务。中国最终要偿还的地方债规模比2013年6月审计数有一定增长，但增速低于预估，经人大同意后准备进行更多债务置换。

北京一银行交易员谈到，现券在盘初走弱后一度有抢反弹的资金入场，最活跃的150205券的收益率一度从上午的高点4.14%回到4.09%-4.10%附近争夺，但午后市场人气再度转弱，临近尾盘时150205的成交收益率已明显高于早盘高点。

10年期国开行活跃券150205券最新成交收益率 在4.19%，上日尾盘为4.08%。

上述上海的银行交易员还表示，除了关注度最高的150205券外，其他长债收益率的升幅也不小，而今日中短券的报价上行幅度甚至更大，一些已超过10个bp。

剩余期限约2.78年的国开债150201券最新成交收益率 在4.15%，上日尾盘为4.01%。

一级市场方面，农业发展银行下午招标的一年期固息增发债，中标收益率为4.0458%，远高于二级水平。同时招标的三年和五年债中标收益率为4.2045%和4.2750%；上述三期债的投标倍数依次是1.50倍、2.16倍和2.92倍。

交易员指出，农发新债一年品种需求最差，中标定位也在投标上限，相对而言五年的结果相对正常。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.150元人民币，较上日结算价跌0.31%。10年期国债主力合约T1509 收报96.160元，较上日结算价跌0.22%。

**季末资金需求仍旺**

银行间市场周一早盘主要回购利率波动有限。交易员表示，季末资金需求虽仍旺盛，但场内供给充裕局面不改，流动性延续暖势。目前机构对资金预期尚属平稳，相较之下，隔夜品种需求较为集中，而稍长期限资金虽有融出，但拆入机构略偏少。

他们指出，资金面偏宽松局面能否维持，短期可关注明日央行公开市场的操作量，以及逆回购利率是否会继续下调；季末资金面暂无忧，但步入4月，随着缴税高峰期来临、股市向好、新一轮新股IPO或启动等影响因素增多，资金价格波动可能加大。

“中性偏松，14天内的资金都有，隔夜还是比较多，需求也不错，”上海一银行交易员表示。

不过他提到，后期资金面走向尚不明朗，因4月为例行税款缴纳高峰，届时需求可能增多，而股票二级市场向好及IPO因素也将持续影响资金面的供需,“接下去不一定是紧，可能波动会加大。”

华南一银行交易员认为，央行的政策引导仍然是最值得关注的信号。在公开市场七天期逆回购利率连续三次下调后，可观察本周会否继续调降，以进一步判断央行的合意资金价格水平。目前七天期回购利率在3.90%附近，仍高于上周公开市场七天逆回购利率3.55%。

上海一银行交易员则指出，季末资金宽松，亦不排除央行非公开渠道投放资金的可能性，而公开市场本周延续净投放的概率较大，毕竟央行还是有维稳资金预期的目的。