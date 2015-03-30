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市场报道 | 2015年 3月 30日 星期一 15:33 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元在1.48附近寻获支撑

0723 GMT
    
    *英镑在1.48附近寻获新的支撑，欧洲盘初曾下滑
    *1.4802为亚洲市场盘中低点，1.4901为高点。1.4799是上周五所及
低点
    *1.4923是自1.4799展开的涨势所及高点。上周四所及低点报1.4807
。
    *美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦预计今年开始会逐步升
息。(完)
    
  
 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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