台湾债市：五年券殖利率中止连二日弹升，清明节前难有方向

* 五年券殖利率中止连二日弹升，交投清淡静候清明假期
* 非农数据将改变美国升息时点预期，但对台债影响小
* 明日104/6区间料在0.995-1.015%
路透台北3月30日 - 台湾五年公债104/6期 周一殖利率收低，中止连二日弹升。交易员指出，早盘反映美债的偏多走势后，市场随后陷于观望，整日交投气氛清淡。
他们认为，本周五清明节长假即将展开，期间美国还将公布非农就业数据，在市场流动性不佳状况下，多看少做才是明哲保身之道。相较于美债未来可能因升息议题呈现较大动荡，台债则因央行货币政策偏向中性宽松，殖利率波动将相对稳定。
〞今天104/6回测标债利率(1.001%)，但在1.0%追价有限。〞一位证券商交易主管说。
他表示，本周债市重头戏在美国周五公布的非农就业数据，倘若就业岗位突破25万个或更多，市场对6月升息的预期将会升高，但可以确定的是，升息速度与幅度将会非常慢。相较于美国升息的预期，台湾则受周边国家降息的影响，今年中性偏宽松的货币政策将难以改变。
一票券商交易员也称，倘若美国非农就业数据大好，台债多少还是会跟进美债殖利率的弹升，但台湾央行总裁彭淮南已说货币政策中性宽松，因此台债殖利率弹升幅度将有限。
交易员预估明日五年债104/6区间暂估0.995-1.015%；10年债104/5区间则暂看1.53-1.55%。
台湾央行总裁彭淮南上周在理监事会议后的记者会上指出，先前的物价下跌是短期现象，韩国虽意外降息，但台湾的利率比韩国低很多，台湾资金非常宽松，〞货币政策讲中性也可以，讲宽松也可以。〞
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年 期别 (基点) (亿台币)
期
5 104/6 -0.89 1.0016 1.0000-1.0055 95.0
10 104/5 -0.37 1.5400 1.5350-1.5425 10.5
本周全球重要经济事件和数据包括：
3月30日(一)：美联储副主席费舍尔在亚特兰大联储主持的2015年金融市场大会晚餐会上发表讲话。OECD发布瑞典2015年经济调查。2月美国个人所得；2美国个人支出实质个人支出；2月美国核心PCE物价指数。欧元区3月企业景气指数；德国消费者物价指数(CPI)；
3月31日(二)：美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表题为“经济前景，2015年3月”的讲话；美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特金融市场大会讲话；美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在经济教育委员会就美国经济发表讲话。美国芝加哥3月采购经理人指数(PMI)；美国3月消费者信心指数；法国生产者物价指数；德国经季节调整失业人数变化；韩国消费者物价指数(CPI)。
4月1日(三)：美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会主持小组讨论；亚特兰大联储总裁洛克哈特主持小组讨论。欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。美国建筑支出；美国供应管理协会(ISM)制造业PIM；法国Markit制造业PMI；德国Markit制造业PMI；3月日本制造业采购经理人指数(PMI)；
4月2日(四)：美联储主席叶伦在美联储会议上致开幕词，此次会议的主题为“经济流动性：支持家庭、社区和经济的研究和理念”。2月美国工厂订单；2月美国耐久财订单；
4月3日(五)：美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话；圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演讲。
30 104/4 没有成交
20 104/2 没有成交
10 104/5 1.5400
5 104/6 1.0016
3 104/1 没有成交
2 104/3 0.6400
(完)
(记者 董永年; 审校 张喜良)